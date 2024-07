Jey Mammón vuelve a la televisión con un programa especial

En los últimos días y tal como se venía anunciando, Jey Mammon reveló cuándo debuta en la pantalla chica luego de varios meses ausente por la denuncia de Lucas Benvenuto.

El mediático tendrá su programa en NET TV y ahora, el conductor anunció su primer invitado.

"¡Qué enorme felicidad! Desde el miércoles 10 de julio a las 18 horas, Las tardes de Jey en NET TV. Invitado de lujo: Palito Ortega", anunció el conductor en las redes sociales.

"Sorpresas para todos los gustos. Nos vemos el miércoles en la TV. Los quiero mucho", luego sumó Mammon junto a un video para promocionar su regreso a la pantalla chica.

Tiempo atrás, Jey dio una nota para Intrusos (América TV) y habló de su vuelta a los medios luego de la denuncia de abuso en su contra por parte de Lucas Benvenuto: "No se me hizo largo porque hice teatro en el verano, hice Carlos Paz, que era uno de los espacios que tenía muchas ganas también de hacer. Y ahora viene la tele. Así que se fue dando un proceso que no fue largo. Estamos ya en la tele".

"Ya tuve contacto con la gente en el teatro, que es el contacto más directo. A la gente la tenés ahí. Y además siempre fue lindo el encuentro con la gente. Así que estoy muy feliz de volver a la tele que es un espacio que me encanta", analizó respecto a las opiniones que puede recibir.

Invitado al programa de Juana Viale, el también músico adelantó de qué se tratará su ciclo: "Estamos trabajando en el formato, pero va a estar mi impronta, por lo tanto va a haber música y entrevistas. Me han tirado un montón de alternativas para la vuelta, como el streaming, pero vuelvo a la tele".

"Estoy muy feliz porque es el reencuentro con la gente. La tele tiene esa cosa de encontrarse con el otro, estoy feliz y agradecido de volver".