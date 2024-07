Ataques de ansiedad y pánico: el duro momento de Maria Becerra

Nadie puede negar que Maria Becerra, trascendió las fronteras argentinas y hoy es parte del espectáculo del mundo. La "nena" grabó música para la película "Rápidos y Furiosos", dobló a un personaje en el último lanzamiento de "Mi Villano Favorito" y grabó con Gloria Trevi, entre otras cosas.

Por si esto fuera poco, la mediática también disfruta de un gran momento personal junto con su novio J Rei, con quien tiene una relación de hace más de un año.

Ahora, la noticia sobre la cantante nada tiene que ver son la música y el show, sino que se trata de algo externo que molesta a la artista y perjudica su salud.

A través de las redes sociales, Maria no solo recibe muestras de cariño y admiración, sino que además es víctima de criticas repudiables y bullying en cada una de las redes sociales que tiene.

Como pudieron dañar a María Becerra así? Ella detrás de esa hermosa sonrisa estaba tapando lo mal que la estaba pasando. https://t.co/QCvsKW7MKI pic.twitter.com/teVfPFQv1F — pazi? (@_pazi222) July 31, 2024

Esta situación, afecta su vida íntima y en su salud mental y, por este motivo, Becerra compartió un descargo en donde confirmó que abadonaba X (ex Twitter) en donde siempre publicaba fotos y algunos datos de sus recitales y nuevos proyectos.

“Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, comenzó diciendo la cantante.

Luego sumó: “Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo”.

“Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme, como lo hacen, es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, expresó resignada.

Sorprendida por el nivel de violencia que se maneja en estas plataformas, la cantante expresó: “Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos días. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona, hacen un daño muy grande”.

ni idea el bardo de maria becerra pero leí esto y no me sorprende en absoluto porque de alguna manera la peor persona que conociste en tu vida siempre termina siendo uno de estos pic.twitter.com/Yar4xaZgHF — viren uD83CuDF49 (@virenisgrin) July 31, 2024