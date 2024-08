"Me comparan con Maradona o Eva Perón": el exabrupto de un ex Gran Hermano

Nada ha sido tranquilo y armonioso desde que Juliana Scaglione salió de la casa de Gran Hermano. La doble de riesgo, con sus actitudes confirmó que no era un persona lo que hacía dentro del juego y así lo reafirma con cada una de sus acciones.

Hace algunas semanas, la mediática cortó su contrato con Telefe y se buscó un representante. Además, advirtió a su fandom que dejara de dirigir su vida y, de alguna manera, les soltó la mano.

Ahora, durante una entrevista, Furia realizó un comentario que causó malestar entre quienes seguían la trasmisión del programa Desencriptados de Rulo Schijman para Infobae.

furia ODIA a los furiosos pic.twitter.com/DwredGE3Pg — aaron ? (@aarontsuarez) July 30, 2024

"¿Cómo te sentís con el contacto con el público, con los fans?", le preguntó Rulo, mientras que ella no tardó en contestar. "A mí me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me ven como un ídolo, por eso cuando salgo, me dicen: 'Eva Perón o Maradona'", comenzó diciendo.

"No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tantos sentimientos por mí que, incluso, a veces es tan obsesivo -no digo la palabra tóxica- pero es un amor tan profundo, como si fueran de mi propia sangre, que pasan los límites de la pantalla", remarcó.

"¿Qué cosas hicieron “Los furiosos” que no podías creer?", preguntó el entrevistador. "¿Cómo es ese grupo de gente que te sigue y cómo te vinculas con ellos?", volvió a preguntar.

"Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado. En general, hay un fandom muy positivo y muy hermoso, que tienen valores re lindos y códigos re lindos. Después tenemos al obsesivo que está ahí a full y quiere ver a Furia y después tenemos a los que hacen negocios con “La Furia”, ¿viste?", afirmó.

Furia Scaglione: “Los medios hicieron plata hablando de mí”

Mirá el episodio completo de #Desencriptados con Rulo Schijman acá https://t.co/oYD5OPdtjr pic.twitter.com/EBjdH87U8U — infobae (@infobae) July 31, 2024

"Cuando yo salí y vi las cosas que hacían dije: “¡¿Qué?!”. Apagan y prenden el rating de Argentina. Ellos lo manejan. Por eso, tengo una responsabilidad muy grande también donde me presento y a dónde voy. Eso no significa que a mí se me suba la fama a la cabeza o el ego porque soy una persona muy humilde, vengo de clase media", aseguró Scaglione.

Furia le dio una entrevista a Rulo en @infobae y dijo que en la calle LA COMPARAN CON EVITA Y DIEGO MARADONA.



A un paso del brote mistico…#GranHermano #GranFuria #GH2024 pic.twitter.com/LmBmOLteRm — uD835uDE49uD835uDE4D | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) July 31, 2024

Respecto a sus próximos pasos laborales la ex hermanita detalló: "Ahora yo empiezo a ser un producto o un servicio, hay que ver cuando yo quiera explotar eso. Hace siete meses que estoy encerrada. La gente me quiero ver y yo le quiero dar a la gente eso. Entonces, en donde yo pueda ser visible para que ellos se queden tranquilos y puedan ver a Furia. Está perfecto. Ahora, yo también tengo derecho a vivir. Por ejemplo, a entrenar, a andar en bicicleta, a correr, a nadar. Esperen un poco".

"Furia va a estar y Furia sabe bajar y dónde tiene que estar ubicada en todo este boom. Pero take it easy", finalizó Juliana Furia Scaglione sobre su paso en Gran Hermano.