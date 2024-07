El reclamo de una ex GH por ser censurada por Telefe

A menos de una semana del final de Gran Hermano, se conoció una información que tiene a Catalina Gorostidi como protagonista. La ex y polémica hermanita, habría sido censurada por Telefe a modo de represalia y, por esta razón la médica usó las redes sociales para dar su versión de los hechos y aclarar las especulaciones.

A través de su cuenta de Instagram la joven aseguró: "Hay muchas cosas en juego. La salud mental y física de una persona es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y estoy intentando cuidar la poca salud mental que me queda, entonces decidí no ir (a la gala del domingo 30 de junio) y puse ese tuit, que tuvo sus consecuencias".

"Esas consecuencias fueron llamadas por teléfono diciéndome que no podía asistir al debate del lunes (1 de julio). Lo voy a decir porque se dijeron muchas cosas. A mí me pidieron que no vaya como un castigo por no haber ido el domingo. Solo dije que por mi salud mental no iba a asistir a la gala. Se ve que fue un tuit bastante polémico...", siguió Cata.

"Y como se habrán dado cuenta, tampoco estuve yendo a Se Picó, que es el lugar donde trabajo y me contrataron. También me bajaron de todos los streams de Telefe", reveló la mediática.

Noticias Relacionadas Gran Hermano ya tiene a sus tres finalistas

"Nosotros nos expusimos a un certamen, pero no me voy a dejar pisotear por nadie. Hay preferencias, pero este Gran Hermano lo hicimos todos, todos tenemos los mismos derechos. Ayer recibí una llamada para que vaya a la gala y creo que fue más que nada para que se deje de hablar de esto y no porque querían que vaya al debate", aseguró.

ROMPIÓ EL SILENCIOuD83EuDD2BuD83EuDD2B



Catalina Gorostidi realizó un vivo y contó todo lo que venía pasando con la producción de Gran Hermano y su castigo por ir contra los furiosos.



¿A quién bancas en esta pelea?uD83DuDCADuD83EuDD14#Furia #GranHermano #Catalina pic.twitter.com/dtFri6YqK6 — Paparazzi (@PaparazziRevis) July 3, 2024

"Es muy decepcionante, uno sufre un montón con algunas cosas, más cuando fue respetuoso con la producción. Decidí no ir el domingo y me costó una censura de parte de la producción de Telefe, no así de Kuarzo", concluyó Catalina.

Qué pasó entre la hermanita y el canal de las pelotas

Debido a su ausencia en el debate de Gran Hermano y tras las especulaciones, Catalina reveló que fue dada de baja. En sus redes sociales compartió su descargo: "Aparezco en un día muy complicado... Ayer y hoy fueron días muy complicados. Mañana haré un vivo y contaré todo, y que se caigan todas las caretas".

"Les mando muchísimas gracias por todo el apoyo, no puedo creer las tendencias que hicieron en Twitter, ustedes están locos, son lo más, les agradezco un montón. Yo estoy mucho mejor, obviamente que hay un montón de cosas que duelen y un montón de cosas que no se pueden decir", sentenció.

"Mañana en el vivo sacaré muchísimas caretas de gente que es una mier..., mientras tanto, vengo a decirles que les agradezco un montón", concluyó Catalina Gorostidi.