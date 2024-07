Gran Hermano: los padres de Nico apuntaron contra el Chino

Quedan pocos días para que Gran Hermano llegue a su final y, con Nicolás, Emmanuel y Bautista como finalistas, Telefe debió organizar algunas actividades y visitas para alivianar estos días que quedan de juego en "la casa más famosa del mundo".

Por esta razón, ingresaron por 24 horas, Martín, Licha, Lucía, Chula, Isabel y Juliana e Isabel para apoyar a sus amigos y, sorpresivamente el oriental eligió ir con Bautista.

Por esta razón y quizás, con el ánimo de desestabilizar al participante más joven de la casa, Martín dio una información a medias, sobre los roces entre las familias de Nico y el uruguayo que dejó pensando al hermanito. En las redes sociales pensaron que fue una especie de venganza porque el joven lo sacó de la casa en la penúltima eliminación.

Que gane Emma y que Nico quede segundo. Yo no apoyo a los bros, pero me rompió el corazón ver la carita de Nico cuando Martín le dice eso :(



Ahora y ya a dos días del desenlace, el padre y la madre de Nicolás salieron en el programa de streaming de Gastón Trezeguet a hablar de los sucedido y manifestar su angustia por el estado emocional de su hijo, aislado hace casi 7 meses.

Martín, apenas eliminado del juego se enteró que el padre del finalista se reunió con el fandom de Furia para pedir apoyo en las votaciones y asegurar la extensión de la estadía de Nico dentro del juego.

EL PAPÁ DE NICOLÁS INDIGNADO CON EL CHINO



"Como papá me dolió cuando le dijo a Nico que apoyaba a Bauti por cosas que pasaban afuera, Nico se quedó mal y puso una cara de tristeza. Yo jamás le haría eso a un amigo y ahí se equivocó un montón"#SePico #GranHermano pic.twitter.com/t2QT3fvwKJ — TRONK (@TronkOficial) July 5, 2024

Ahora y frente a esta charla que mantuvieron "Los Bros", Gustavo defendió a su hijo diciendo: "Cuando entró a la casa, me sentí mal. Me dolió cuando fue y le dijo a Nico que apoyaba a Bauti por cosas que pasaban afuera. Él está en todo su derecho, no digo que no lo esté", reconoció el hombre y a continuación, Gustavo remarcó que "Nico se quedó mal".

Luego aseguró: "Ya saben que están muy ansioso. Ya pasaron varios meses y él está con poca información asique está muy sensible. Entonces, que de repente entren y le digan: 'afuera pasaron cosas que no son graves pero ya vas a saber que paso, banco a Bautista' hizo que Nicolás se pusiera muy mal. Yo jamás le haría eso a un amigo y ahí se equivocó un montón", sentenció.

Por su parte, la madre del participante confesó que ella envió un mensaje a Ku diciéndole lo que sentía luego de ver la charla en el patio de la casa.

LA MAMÁ DE NICOLÁS INDIGNADA CON EL CHINO



"Como mamá me dolió y le dije 'lamento y me da tristeza que haya predominado tu bronca y codicia antes que la amistad con Nico, él jamás te haría eso'"#SePico #GranHermano pic.twitter.com/nj04XrRM99 — TRONK (@TronkOficial) July 5, 2024

Ahora, solo resta esperar el domingo 7 y lunes 8 para conocer quién será el jugador que se lleve los más de 70 millones de pesos del ciclo más largo de GH en Argentina.