Furia rechazó un premio de Gran Hermano

Luego de la gran final de Gran Hermano, el lunes 8 de julio se realizó una emisión especial del reality con la presencia del ganador Bautista Mascia.

En este contexto, la producción aprovechó para realizar una premiación a los mejores concursantes y sus grandes momentos en la pantalla de Telefé.

En este sentido, Furia fue elegida por sus compañeros como la jugadora favorita de esta edición y, al momento de recibir el premio se negó a recibirlo y se mostró ofendida por el halago. “Me parece una pelot..., son unos falsos”, comenzó diciendo Juliana a Laura Ubfal, la encargada de entregarle la estatuilla.

Luego de eso y con el galardón en las manos, la doble de riesgo no dudó en devolverle el premio al conductor, dejándolo sobre el mostrador.

Enojada y nuevamente en su lugar, debido a los insultos que decía la ex hermanita, la producción apagó su micrófono en la emisión en vivo.

De inmediato, Santiago del Moro lanzó: “Bueno, ya está. Si no lo quiere, ya está“. Ante esto, Juliana aseguró: “Vieron cuando uno tiene una actitud positiva, dependiendo el modo, lo toman como algo negativo”, expuso para definir por qué no quiso el premio y aclaró: “Dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada. Y no solo soy mujer, soy tatuada. Entonces, Santi me defendió a muerte un montón de veces, también cuando no tendría que haberme defendido. Además no soy su prima”, exclamó bancando al conductor y revelando por qué le llevó a él la estatuilla con el ojo del programa que le habían obsequiado.

Cuando terminó el programa, Juliana recurrió a su cuenta de Instagram donde se expresó y confirmó que simplemente estaba actuando. ”Uno nace con un don especial, y cuando llegás al corazón de la gente no hay con que darle. Gracias a todos los furiosos que dejaron su vida por mi”, comenzó diciendo, hablándole a sus fanáticos. “Porque también ellos mostraron mi lado bueno junto a mi hermana, gracias por estar día y noche sufriendo, riendo y disfrutando conmigo, este Gran Hermano cruzó todos los limites”.

“Gracias a producción: desde el que limpia hasta los que hacen todo esto posible, cameramans, productores, Telefe en general. Gracias por cambiarme la vida. Gracias porque de la casa me llevo muchos amigos y grandes talentos que sé que la van a romper. También sé que fue duro el camino, pero tubo un final feliz. Esto fue un gran show y tenia que terminar como tal. ¿Se la comieron verdad? Chiste chiste”, concluyó Juliana en su publicación.