Amordazada, la ex del novio de Cinthia Fernández impactó en los medios

Hace algunas semanas, Cinthia Fernández blanqueó la relaciones amorosa que mantiene con su abogado Roberto Castillo y, a partir de ese momento, la ex del letrado, Daniela Vera Fontana, explotó de indignación por las mentiras y el engaño de su marido.

Este jueves, la ex llegó al piso de "Socios del Espectáculo" y, para sorpresa de todo, la mujer apareció 'amordazada' en el estudio. La idea surgió a modo de protesta luego de recibir una medida cautelar que le impedía contar o mostrar cualquier tipo de información o imagen del abogado o sus hijos.

Para contextualizar la situación, Rodrigo Lussich leyó el texto con la notificación de la medida y sumó: "Se aplicará una multa de 1 millón de pesos por cada mención o publicación que se haga sobre Castillo o las nenas".

Una guerra que recién comienza

Luego de anunciar su relación, Castillo comenzó esta pelea con la mujer que se sintió traicionada pues, según dijo, ella y el abogado aún estaban intentando recomponer su relación.

"Me genera mucha angustia, tristeza. No podría decir nada que no fuera más que la verdad. Yo no me meto con nadie, no tengo la capacidad de dañar a nadie, sólo exijo lo que le corresponde a mis hijas. Lo que necesito para vivir, nada más".

Más allá de la nueva relación del mediático con Cinthia Fernández, todo el conflicto está apuntado a las diferencias económicas que existen entre los ex esposos: "Él me subestimó, tiene el control sobre mí aún estando separados por el dinero. Yo le pido plata porque necesito para vivir, estoy en busca de trabajo, soy arquitecta pero dejé todo para criar a nuestras hijas".