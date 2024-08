Una ex Gran Hermano experimentó un contacto con el más allá

Siempre vigente y bella, Sabrina Cortéz la ex participante de Gran Hermano, sorprendió durante la trasmisión de stream "Te pido mildis", una conexión sobrenatural son su abuelo fallecido.

La rubia dejó a todos sorprendidos al relatar una vivencia paranormal que experimentó cuando vivía con su familia.

“Yo en un momento stremeaba en mi casa y me acuerdo que pasaban cosas”, comenzó diciendo Cortéz y contó que a veces veían una presencia que confundían con su mamá.

“Una noche estamos durmiendo y tocan tres veces la puerta de abajo. Yo dormía con mi hermana pero no me desperté, me desperté a la segunda vez que tocaron y salí corriendo para abajo. Mi hermana me gritó ‘ni se te ocurra abrir’”, comentó.

Luego comentó por qué quería abrir la puerta: “Un tiempo atrás se nos había quemado algo entonces yo pensé que estaba pasando algo en la casa y el guardia de seguridad nos quiere avisar que se está prendiendo fuego la casa y nosotros todos durmiendo”.

Por último, Sabrina contó: “Le avisé a mi viejo que estaban tocando la puerta pero mi papá bajó y no había nadie. Pedimos las cámaras del barrio y no había nadie tocando la puerta”.