En colaless, Wanda Nara disfruta de Tulum

Hace algunos días y por temas económicos, se supo que Wanda Nara decidió cerrar algunos locales comerciales, de sus maquillajes, en reconocidos shoppings de Buenos Aires.

Esta situación incontrolable condicionada por la economía de Argentina, tuvo además el supuesto corte de tarjetas de crédito por parte de Mauro Icardi, en el marco de la separación de la pareja.

Sin dar demasiada importancia a la situación, Wanda comenzó un largo viaje junto a sus hijas que comenzó en Brasil, pasó por Miami y ahora culmina en Tulum, México.

Desde ese paraíso natural, la hermana de Zaira compartió algunas postales que tomaron sus amigos íntimos que la acompañan en todo momento.

Desde una piscina ubicada al lado del mar, Wanda volvió a mostrar sus curvas, su escote y un impresionante colaless junto a la frase: "Amor a la Mexicana".

El posteo ganó más de 194 mil "likes" y mensajes como: "Quien pudiera separarse y viajar x el mundo? Me tomo un bondi y me deja en el centro hasta ahí llegué", "Unas ganas de que seas mi mamá y también me lleves a méxico ", "te amo", "potra", entre otros.