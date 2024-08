Guillermo Cóppola ofendido con Milei por Yuyito González

La confirmación del romance de Yuyito González y Javier Milei tuvo mucha repercusión en los medios como de los fanáticos y detractores de la pareja.

Como era de esperar, las personas vinculadas a los protagonistas de esta historia de amor no tardaron en salir, de alguna manera, a expresarse sobre lo acontecido.

Fátima Florez reposteó su colaless en Miami y afirmó "lo mejor está por venir". Pero, entre tantos rumores, apareció alguien que nadie esperaba y se refirió al romance de la ex vedete y el Presidente de la Nación.

Se trata de nada más ni nada menos que de Guillermo Coppola, ex pareja de González y padre de la hija que tienen en común Bárbara, luego de su relación de años, en pleno apogeo de Diego Maradona en Nápoles.

El ex manager dijo sentirse ofendido por el blanqueo sobre una relación que terminó hace 37 años. El mediático se mostró algo afectado por el vínculo de Yuyito con Milei. En "No está todo dicho", ciclo radial del cual es columnista, Marcela Tauro le preguntó por el asunto y su reacción fue impensada.

"No pude hablar con ella pero tampoco quiero opinar de temas que me hace daño, por Milei", disparó Coppola y luego se refirió a su relación con el Jefe de Estado: "Me llevo bien. Tengo buena relación. Yo lo hubiera llamado para decirle que la iba a invitar a salir, lo han hecho empresarios famosos para comentarme".

"No hablé con ella y con mi hija tampoco. A ver, no me afecta pero yo un toque (llamado) hubiera hecho", expresó Guillermo para sorpresa de todos.

"Qué bueno que mi hija tenga de mamá a una primera dama, lo que sería, ¿no?”, dijo.