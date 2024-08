Karina Jelinek vuelve a la tele y presenta nuevo amor

Luego de permanecer varios meses lejos de los medios, Karina Jelinek fue invitada a Noche al Dente (América) y allí, junto a Fernando, no dudó en hablar sin filtro y contar varias intimidades de su vida.

La morocha, sintiéndose cómoda abrió su corazón y compartió aspectos de su carrera y vida personal: “No me alejé de los medios, estoy selectiva con las entrevistas porque tuve malas experiencias”, comenzó diciendo Karina agradeciendo a aquellos medios que la apoyaron y cargando sobre los otros que cuestionaron su orientación sexual, tema del que prefirió no hablar públicamente.

? ¿Por qué KARINA JELINEK decidió alejarse de los medios?



"Hacerme 'la tontita' me sirvió económicamente".#NocheAlDente @JotaxTV pic.twitter.com/zYr4bffwfv — América TV (@AmericaTV) August 16, 2024

El conductor, fiel a su estilo, consultó sobre cómo estaba el corazón de su invitada y ella no dudó en responder: "¿Mis ojos dicen que estoy soltera? ¡No! No hablo mucho de mi vida privada porque tuve malas experiencias... encima adelantaron cosas que yo no estaba lista para decir. Si salgo con una persona de cualquier género, lo digo cuando yo quiero".

Luego Jelinek aseguró: "Estoy contenta pero la persona con la que estoy es muy discreta. La tengo que respetar.... ahí, porque en mi cama no", agregó sin tapujos.

Noticias Relacionadas Preocupación extrema por la salud de Jorge Lanata

En sus redes sociales, Karina celebró el encuentro con el asesor de imagen Kenny Palacios con quien, aparentemente llegará a la pantalla chica en breve.