"No tengo redes sociales": la drástica decisión de Cazzú

Luego de la separación de Christian Nodal, Cazzú regresó a Argentina con su hija para ver en vivo y en directo, el casamiento de su ex con Ángela Aguilar.

Ahora, la cantante urbana invitada al stream de Mex Urtizberea (¡FA!), aseguró que decidió no tener redes sociales ya que entiende que el público puede ser muy hostil a veces. Tomar distancia de estas plataformas, para la mediática fue una de las mejores decisiones que pudo haber hecho.

Qué lindo escuchar a Cazzu se extrañaban las bajadas de línea, la jefa. pic.twitter.com/23nAdJW9AI — Solange Piriz (@solcitopiriz22) August 19, 2024

Este alejamiento tuvo como objetivo preservar la imagen suya y la de su hija contraria a la de su expareja que estuvo en el ojo de los medios.

Junto a Mex, la cantante se refirió a su “desintoxicación” digital al asegurar: “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular… y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes”.

“Saqué mis redes sociales porque ahí hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa”, sostuvo Cazzú y agregó: “Ni siquiera quiero tener la posibilidad de confundirme de botón y esta decisión no me atormenta, al contrario, es la responsabilidad que tuve y que tomé yo con las redes sociales”.

POR DIOS Q LINDA VERSION HIZO CAZZU, MUDA pic.twitter.com/O4RgVoLfvu — feli (@nom0leste) August 19, 2024

Para cerrar, Cazzú aseguró: “Entendí que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gustás y te odia, y mañana te ama, entonces tiene la impunidad de decirte de todo”.