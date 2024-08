Brujerías: Ángel de Brito aseguró que la novia de Tinelli lo tiene amarrado. no publicar

Si bien en el comienzo de la relación se habló de interés y arreglo, lo cierto es que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa consiguieron forjar una relación estable, superando los constantes prejuicios que surgían en su entorno.

Dividiendo su tiempo entre Buenos Aires y Perú, Ángel de Brito confirmó que la modelo y actriz será parte del nuevo proyecto del productor.

Hablando de la mediática que conquistó el corazón del deseado conductor del Bailando, De Brito sorprendió al lanzar un polémico comentario.

Sin vueltas, Ángel se animó de asegurar que Figueroa habría hecho brujería para poder encantar a Marcelo: “En Argentina nadie habló de Milett, salvo estos estúpidos. Acá a Milett no le importó a nadie que esté en el Cantando, salvo a nosotros que nos gusta criticarla”, dijo Ángel.

“Lo malo de Milett es que no está enamorada de Tinelli, lo está usando para ser famosa”, aseguró el conductor de LAM sobre las intenciones que cree que tendría la peruana con el conductor, que se encuentra repleto de trabajo y proyectos, comentó el Trece.

Además, Ángel de Brito arremetió contra Milett tras enterarse de que la madre de la modelo había expresado comentarios negativos sobre él, acusándolo de ser un chismoso: “No necesito trabajar acostándome con nadie, no me acomodan así a dedo. No hago brujerías como la madre (de Milett), no hago amarres. A Marcelo lo tiene bien amarrado de los pelos”, cerró el conductor.