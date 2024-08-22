TV Abierta 2024: se conocieron las ternas del Martín Fierro

Premios
TV Abierta 2024: se conocieron las ternas del Martín FierroEl presidente de APTRA, Luis Ventura, reveló los nombres de quiénes se disputarán la preciada estatuilla.
Luego de la entrega de los premios Martín Fierro a los contenidos digitales, Luis Ventura, presidente de APTRA deio a conocer las ternas para los premios de la televisión abierta,
Invitado al programa de Verónica Lozano en Telefe, el polémico periodista confirmó que la esperada gala, se realizará el domingo 8 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto de Madero.
La nómina de los ternados es:
1- FICCION
ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece
BUENOS CHICOS – eltrece
FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve
MADAME REQUIN – TV Pública
MELODY, LA CHICA DEL METRO - América
2- PERIODÍSTICO
DESIGUALES - TV Pública
OPINIÓN PÚBLICA - ElNueve
PERIODISMO PARA TODOS - eltrece
PERIODISMO PURO - NET TV
3 – HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD
BENDITA - ElNueve
NOCHE DE MENTE - TV Pública
NOCHE AL DENTE - América
4 – DEPORTIVO
CARBURANDO - eltrece
CONMEBOL LIBERTADORES - Telefe
TURISMO CARRETERA Y TURISMO NACIONAL - TV Pública
5- NOTICIERO DIURNO
ARRIBA ARGENTINOS - (MARCELO BONELLI - eltrece)
EL NOTICIERO DE LA GENTE - (GERMÁN PAOLOSKI Y MILVA CASTELLINI - Telefe)
TELENUEVE AL MEDIODÍA - (ESTEBAN MIROL Y MARISA ANDINO – ElNueve)
6- NOTICIERO CENTRAL
AMÉRICA NOTICIAS (ROLANDO GRAÑA Y SOLEDAD LARGHI – América)
TELEFE NOTICIAS (RODOLFO BARILI Y CRISTINA PÉREZ – Telefe)
TELENOCHE (NELSON CASTRO Y DOMINIQUE METZGER - eltrece)
7- INTERÉS GENERAL
LA NOCHE DE MIRTHA (MIRTHA LEGRAND - eltrece)
PH, PODEMOS HABLAR (ANDY KUSNETZOFF - Telefe)
NARA QUE VER (NARA FERRAGUT - ElNueve)
EL DIARIO DE MARIANA (MARIANA FABBIANI – América)
MÉDICO DE FAMILIA (JORGE TARTAGLIONE – ElNueve)
8- MUSICAL
ENCUENTRO EN EL ESTUDIO (LALO MIR – TV Pública)
LA PEÑA DE MORFI (JÉSICA CIRIO Y DIEGO LEUCO - Telefe)
PASIÓN DE SÁBADO (MARCELA BAÑOS, ALEJANDRO BELTZER Y LISANDRO CARRET - América)
9- MAGAZINE
MAÑANISIMA (CARMEN BARBIERI – eltrece)
CORTÁ POR LOZANO (VERÓNICA LOZANO - Telefe)
TODAS LAS TARDES - ElNueve
A LA BARBAROSSA (GEORGINA BARBAROSSA – Telefe)
A LA TARDE (KARINA MAZZOCCO – América)
10- CULTURAL/EDUCATIVO
AMBIENTE Y MEDIO (MAURICIO FEDEROVISKY – América)
LOS SIETE LOCOS (CRISTINA MUCCI - TV Pública)
PRÓCER (MARIO “PACHO” O´DONNELL – TV Pública)
11 - ENTRETENIMIENTOS/JUEGOS
BIENVENIDOS A BORDO (LAURITA FERNÁNDEZ – eltrece)
JUEGO CHINO (Guillermo “Pelado” López- Telefe)
ESCAPE PERFECTO (Iván de Pineda y China Anda- Telefe)
12- ENTRETENIMIENTOS/CONOCIMIENTOS
AHORA CAIGO (DARÍO BARASSI – eltrece)
LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES (GUIDO KACZKA - eltrece)
PASAPALABRA/ PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS (IVÁN DE PINEDA - Telefe)
13- BIG SHOW
CANTA CONMIGO AHORA (MANUEL WIRZT – eltrece)
GOT TALENT ARGENTINA (LIZY TAGLIANI – Telefe)
MASTERCHEF (WANDA NARA – Telefe)
14- REALITY
BAILANDO 2023 (MARCELO TINELLI – América)
GRAN HERMANO (SANTIAGO DEL MORO – Telefe)
PASAPLATOS (CARINA ZAMPINI – eltrece)
15- GASTRONOMÍA
ARIEL EN SU SALSA (ARIEL RODRIGUEZ PALACIOS – Telefe)
COCINERAS Y COCINEROS ARGENTINOS (XIMENA SAENZ, JUAN BRACELI, CHANTAL ABAD Y LUCIANO GARCIA – TV Pública)
QUE MAÑANA (MARIANO PELUFFO – ElNueve)
16 – VIAJES / TURISMO
POR EL MUNDO (ALEJANDRO “MARLEY” WIEBE – Telefe)
RESTO DEL MUNDO (FEDERICO BAL – eltrece)
TENÉS QUE IR (HERNÁN LIRIO – ElNueve)
TODOS PODEMOS VIAJAR (SILVINA PANIZZI – NET TV)
17- JURADOS
MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América)
DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF – Telefe)
ABEL PINTOS, FLORENCIA PEÑA, LA JOAQUI Y EMIR ABDUL (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
18- BRANDED CONTENT
EL GRAN BARTENDER (DIEGO POGGI – Telefe)
IVÁN DE VIAJE (IVÁN DE PINEDA – Telefe)
PROYECTO TIERRAS (GERMÁN MARTITEGUI - Telefe)
MODO SELFIE (AGUSTÍN NEGLIA – América)
19- LABOR EN CONDUCCIÓN FEMEMINA
GEORGINA BARBAROSSA (A LA BARBAROSSA – Telefe)
CARMEN BARBIERI (MAÑANISIMA – eltrece)
VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América)
MARIANA FABBIANI (EL DIARIO DE MARIANA – América)
LIZY TAGLIANI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
20 - LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA
DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN Y AHORA CAIGO – eltrece)
SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe)
GUIDO KACZKA (LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES – eltrece)
CLAUDIO RIGOLI (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
21 – LABOR PERIODISTICA FEMENINA
CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece)
MARIANA VERÓN (Telenueve central – ElNueve)
MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA – ElNueve)
22 – LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
JORGE LANATA (TELENOCHE – eltrece)
ESTEBAN MIROL (Telenueve al mediodía – ElNueve)
RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe)
23 - CRONISTA / MOVILERO
CAROLINA AMOROSO (TELENOCHE – eltrece)
MAXIMILIANO REAL (BUEN TELEFE – Telefe)
SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)
24- PANELISTA
NANCY PAZOS (A LA BARBAROSSA – Telefe)
SOL PÉREZ (GRAN HERMANO EL DEBATE Y CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)
25- ACTOR PROTAGONISTA DE FICCION
DIEGO CREMONESI (LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS – TV Pública)
FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
GABRIEL GOITY (PROCER – TV Pública)
26- ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION
JUSTINA BUSTOS (ARGENTINA TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
YAS GAGLIARDI, (MELODY, LA CHICA DEL METRO - América)
CAROLA REYNA (FAMILIA DE DIVAN – ElNueve)
ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece)
27 – ACTOR DE REPARTO
FACUNDO ARANA (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCIANO CACERES (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUIS MACHIN (MELODY, LA CHICA DEL METRO – 2 Y BUENOS CHICOS - eltrece)
28 – ACTRIZ DE REPARTO
LETICIA BRÉDICE (MORDISQUITO Y MADAME REQUIN – TV Pública)
NORA CÁRPENA (FAMILIA DE DIVÁN - ElNueve)
SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
29 – REVELACION
JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe)
ROCIO HERNANDEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCILA “LA TORA” VILLAR (LA NOCHE DE LOS EX – GRAN HERMANO 2023 – Telefe)
30 – LABOR HUMORÍSTICA
FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO – América)
MICAELA “MICA” LAPEGÜE (EL GALPÓN – eltrece)
PICHU STRANEO (LA PEÑA DE MORFI – Telefe)
31 - AUTOR/GUIONISTA
CLAUDIO LACELLI, WILLY VAN BROOCK, Y VICKY CRESPO, (BUENOS CHICOS – eltrece)
LILY ANN MARTIN; CLAUDIO LACELLI Y VICKY CRESPO (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública)
32 – DIRECTOR (FICCIÓN)
ALBERTO LECCHI, (MADAME REQUIN – TV Pública)
GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
SEBASTIÁN PIVOTTO, JORGE NISCO Y ALEJANDRO IBAÑEZ (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
33- DIRECTOR (NO FICCIÓN)
LUCAS ARECO (BAILANDO 2023 – América)
FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA Y MASTERCHEF – Telefe)
EUGENIO GORKIN (GRAN HERMANO – Telefe)
34 – AVISO PUBLICITARIO
No estamos en campaña, estamos en Campagnola – La Campagnola - ARCOR
Tomas Schneider – Schneider - CCU
Está en Netflix – Netflix.
35 – PRODUCCIÓN INTEGRAL
MASTERCHEF (WANDA NARA – Telefe)
ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA (FEDERICO D´ELIA, FEDERICO AMADOR Y JUSTINA BUSTOS – eltrece)
GOT TALENT ARGENTINA (LIZY TAGLIANI – Telefe)
GRAN HERMANO (SANTIAGO DEL MORO – Telefe)
LA ÚLTIMA CENA (ALEJANDRO FANTINO – ElNueve)
36 – INFANTIL / JUVENIL
ALUMNITOS - ElNueve
ALTAVOZ - TV Pública
MÉLODY, LA CHICA DEL METRO - América