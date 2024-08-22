Premios

TV Abierta 2024: se conocieron las ternas del Martín Fierro

El presidente de APTRA, Luis Ventura, reveló los nombres de quiénes se disputarán la preciada estatuilla.
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Espectáculos
jueves, 22 de agosto de 2024 · 08:29

Luego de la entrega de los premios Martín Fierro a los contenidos digitales, Luis Ventura, presidente de APTRA deio a conocer las ternas para los premios de la televisión abierta,

Invitado al programa de Verónica Lozano en Telefe, el polémico periodista confirmó que la esperada gala, se realizará el domingo 8 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto de Madero.

La nómina de los ternados es:

 

1- FICCION

ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece
BUENOS CHICOS – eltrece
FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve 
MADAME REQUIN – TV Pública 
MELODY, LA CHICA DEL METRO - América

2- PERIODÍSTICO

DESIGUALES - TV Pública
OPINIÓN PÚBLICA - ElNueve
PERIODISMO PARA TODOS - eltrece
PERIODISMO PURO - NET TV

3 – HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

BENDITA - ElNueve
NOCHE DE MENTE - TV Pública
NOCHE AL DENTE - América

4 – DEPORTIVO

CARBURANDO - eltrece
CONMEBOL LIBERTADORES - Telefe
TURISMO CARRETERA Y TURISMO NACIONAL - TV Pública

5- NOTICIERO DIURNO

ARRIBA ARGENTINOS - (MARCELO BONELLI - eltrece)
EL NOTICIERO DE LA GENTE - (GERMÁN PAOLOSKI Y MILVA CASTELLINI - Telefe)
TELENUEVE AL MEDIODÍA - (ESTEBAN MIROL Y MARISA ANDINO – ElNueve)

6- NOTICIERO CENTRAL

AMÉRICA NOTICIAS (ROLANDO GRAÑA Y SOLEDAD LARGHI – América)
TELEFE NOTICIAS (RODOLFO BARILI Y CRISTINA PÉREZ – Telefe)
TELENOCHE (NELSON CASTRO Y DOMINIQUE METZGER - eltrece)

7- INTERÉS GENERAL

LA NOCHE DE MIRTHA (MIRTHA LEGRAND - eltrece)
PH, PODEMOS HABLAR (ANDY KUSNETZOFF - Telefe)
NARA QUE VER (NARA FERRAGUT - ElNueve)
EL DIARIO DE MARIANA (MARIANA FABBIANI – América)
MÉDICO DE FAMILIA (JORGE TARTAGLIONE – ElNueve)

8- MUSICAL

ENCUENTRO EN EL ESTUDIO (LALO MIR – TV Pública)
LA PEÑA DE MORFI (JÉSICA CIRIO Y DIEGO LEUCO - Telefe)
PASIÓN DE SÁBADO (MARCELA BAÑOS, ALEJANDRO BELTZER Y LISANDRO CARRET - América)

9- MAGAZINE

MAÑANISIMA (CARMEN BARBIERI – eltrece)
CORTÁ POR LOZANO (VERÓNICA LOZANO - Telefe)
TODAS LAS TARDES - ElNueve
A LA BARBAROSSA (GEORGINA BARBAROSSA – Telefe)
A LA TARDE (KARINA MAZZOCCO – América)

10- CULTURAL/EDUCATIVO

AMBIENTE Y MEDIO (MAURICIO FEDEROVISKY – América)
LOS SIETE LOCOS (CRISTINA MUCCI - TV Pública) 
PRÓCER (MARIO “PACHO” O´DONNELL – TV Pública)

11 - ENTRETENIMIENTOS/JUEGOS

BIENVENIDOS A BORDO (LAURITA FERNÁNDEZ – eltrece)

JUEGO CHINO (Guillermo “Pelado” López- Telefe)

ESCAPE PERFECTO (Iván de Pineda y China Anda- Telefe)

12- ENTRETENIMIENTOS/CONOCIMIENTOS

AHORA CAIGO (DARÍO BARASSI – eltrece)
LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES (GUIDO KACZKA - eltrece)
PASAPALABRA/ PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS (IVÁN DE PINEDA - Telefe)

13- BIG SHOW

CANTA CONMIGO AHORA (MANUEL WIRZT – eltrece)
GOT TALENT ARGENTINA (LIZY TAGLIANI – Telefe)
MASTERCHEF (WANDA NARA – Telefe)



14- REALITY

BAILANDO 2023 (MARCELO TINELLI – América)
GRAN HERMANO (SANTIAGO DEL MORO – Telefe)
PASAPLATOS (CARINA ZAMPINI – eltrece)

15- GASTRONOMÍA

ARIEL EN SU SALSA (ARIEL RODRIGUEZ PALACIOS – Telefe)
COCINERAS Y COCINEROS ARGENTINOS (XIMENA SAENZ, JUAN BRACELI, CHANTAL ABAD Y LUCIANO GARCIA – TV Pública)
QUE MAÑANA (MARIANO PELUFFO – ElNueve)

16 – VIAJES / TURISMO

POR EL MUNDO (ALEJANDRO “MARLEY” WIEBE – Telefe)
RESTO DEL MUNDO (FEDERICO BAL – eltrece)
TENÉS QUE IR (HERNÁN LIRIO – ElNueve)
TODOS PODEMOS VIAJAR (SILVINA PANIZZI – NET TV)

17- JURADOS

MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América)
DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF – Telefe)
ABEL PINTOS, FLORENCIA PEÑA, LA JOAQUI Y EMIR ABDUL (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)

18- BRANDED CONTENT

EL GRAN BARTENDER (DIEGO POGGI – Telefe)
IVÁN DE VIAJE (IVÁN DE PINEDA – Telefe)
PROYECTO TIERRAS (GERMÁN MARTITEGUI - Telefe)
MODO SELFIE (AGUSTÍN NEGLIA – América)

19- LABOR EN CONDUCCIÓN FEMEMINA

GEORGINA BARBAROSSA (A LA BARBAROSSA – Telefe)
CARMEN BARBIERI (MAÑANISIMA – eltrece)
VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América)
MARIANA FABBIANI (EL DIARIO DE MARIANA – América)
LIZY TAGLIANI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)

20 - LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA

DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN Y AHORA CAIGO – eltrece)
SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe)
GUIDO KACZKA (LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES – eltrece)
CLAUDIO RIGOLI (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)

21 – LABOR PERIODISTICA FEMENINA 

CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece)
MARIANA VERÓN (Telenueve central – ElNueve)
MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA – ElNueve)

22 – LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA 

JORGE LANATA (TELENOCHE – eltrece)
ESTEBAN MIROL (Telenueve al mediodía – ElNueve)
RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe)

23 - CRONISTA / MOVILERO

CAROLINA AMOROSO (TELENOCHE – eltrece)
MAXIMILIANO REAL (BUEN TELEFE – Telefe)
SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)

24- PANELISTA

NANCY PAZOS (A LA BARBAROSSA – Telefe)
SOL PÉREZ (GRAN HERMANO EL DEBATE Y CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)

25- ACTOR PROTAGONISTA DE FICCION

DIEGO CREMONESI (LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS – TV Pública)
FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
GABRIEL GOITY (PROCER – TV Pública)

26- ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION

JUSTINA BUSTOS (ARGENTINA TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
YAS GAGLIARDI, (MELODY, LA CHICA DEL METRO - América)
CAROLA REYNA (FAMILIA DE DIVAN – ElNueve)
ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece)

27 – ACTOR DE REPARTO

FACUNDO ARANA (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCIANO CACERES (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUIS MACHIN (MELODY, LA CHICA DEL METRO – 2 Y BUENOS CHICOS - eltrece)

28 – ACTRIZ DE REPARTO 

LETICIA BRÉDICE (MORDISQUITO Y MADAME REQUIN – TV Pública)
NORA CÁRPENA (FAMILIA DE DIVÁN - ElNueve)
SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

29 – REVELACION

JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe)
ROCIO HERNANDEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCILA “LA TORA” VILLAR (LA NOCHE DE LOS EX – GRAN HERMANO 2023 – Telefe)

30 – LABOR HUMORÍSTICA

FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO – América)
MICAELA “MICA” LAPEGÜE (EL GALPÓN – eltrece)
PICHU STRANEO (LA PEÑA DE MORFI – Telefe)

31 - AUTOR/GUIONISTA

CLAUDIO LACELLI, WILLY VAN BROOCK, Y VICKY CRESPO, (BUENOS CHICOS – eltrece)
LILY ANN MARTIN; CLAUDIO LACELLI Y VICKY CRESPO (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública)

32 – DIRECTOR (FICCIÓN)

ALBERTO LECCHI, (MADAME REQUIN – TV Pública)
GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
SEBASTIÁN PIVOTTO, JORGE NISCO Y ALEJANDRO IBAÑEZ (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

33- DIRECTOR (NO FICCIÓN)

LUCAS ARECO (BAILANDO 2023 – América)
FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA Y MASTERCHEF – Telefe)
EUGENIO GORKIN (GRAN HERMANO – Telefe) 

34 – AVISO PUBLICITARIO 

No estamos en campaña, estamos en Campagnola – La Campagnola - ARCOR 
Tomas Schneider – Schneider - CCU
Está en Netflix – Netflix.

35 – PRODUCCIÓN INTEGRAL

MASTERCHEF (WANDA NARA – Telefe)
ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA (FEDERICO D´ELIA, FEDERICO AMADOR Y JUSTINA BUSTOS – eltrece)
GOT TALENT ARGENTINA (LIZY TAGLIANI – Telefe)
GRAN HERMANO (SANTIAGO DEL MORO – Telefe)
LA ÚLTIMA CENA (ALEJANDRO FANTINO – ElNueve)

36 – INFANTIL / JUVENIL

ALUMNITOS - ElNueve
ALTAVOZ - TV Pública
MÉLODY, LA CHICA DEL METRO - América

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