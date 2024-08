Gritos y empujones con la policía: el momento de furia de Eugenia Ritó

De regreso a los medios, María Eugenia Ritó intenta instalarse en los programas televisivos, luego de varios años de ausencia, adicciones y rehabilitación.

La rubia, ícono sensual de décadas anteriores, comenzó como panelista invitada de LAM de la mano de su amigo Ángel de Brito y se animó a opinar de algunos casos de actualidad del espectáculo.

Ahora, la ex vedete fue noticia por un accidente que protagonizó en horas de la madrugada contra un contenedor. Fuera de peligro, lo que más llamó la atención fue el trato que tuvo Ritó con la policía.

A los gritos, Eugenia atacó a los efectivos y un video se viralizó a través de las redes sociales y fue Pepe Ochoa, el panelista de De Brito quien comentó la situación: “Chocó su auto el sábado temprano y el domingo me llegan unos videos. La información que me amplía esta persona es que estaba durmiendo y se levantó por los gritos que había en su calle, que es en microcentro”.

Luego explicó: “Cuando empieza a mirar hacia afuera reconoce que esa es María Eugenia Ritó y la filmó. En los videos lo que se ve es a Ritó con el auto chocado, no chocó a otro auto, sino que hizo una maniobra y chocó contra un contenedor de basura”.

“Ella nunca quiso, porque la policía le pedía los documentos y le pedía hacer un test de alcoholemia, pero se negó a todo y se fue”.

Por si esto fuera poco, la rubia no se refirió al tema: “María Eugenia me desmiente todo, me dijo ‘no pasó nada, fue una tontera’, es lo único que me dijo”, cerró.