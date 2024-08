Darío Barassi entregó más de un millón y medio de pesos en el Trece

En los últimos días, Darío Barassi a cargo del programa de juego "Ahora Caigo" (El Trece), entregó el premio mayor a un particular participante.

Se trata de Brian Parkinson, que además de llevarse el pozo del ciclo, también fue ganador del Rosco de Pasapalabra Argentina y del Mundial de Pasapalabra que se llevó a cabo en Chile.

Todo ocurrió el pasado viernes 23 de agosto, cuando el líder del juego, respondiendo correctamente fue ganando los duelos con los demás participantes y, al momento de decidir si duplicar el monto o solo llevarse la mitad, Parkinson se ganó todo.

"Ya está dentro de todo, te bancaste un duelo musical, hiciste muy bien este duelo, para mí está fresco, yo no tengo ganas de estar charlando estas boludeces con vos. Me das la mano y lo vamos a jugar. Está bien, yo te entiendo, yo te re banco", le dijo el conductor.

"Sí, pero, si me tiras algún centro, si no me dejas en banda, yo agarro", le contestó el participante, mientras que Barassi aceptó y le dio la mano como señal de acuerdo.

"Mirá para allá que tenemos la cámara, bicho. Juego Final, un palo 580 lucas. Tenemos dos minutos en pantalla, 10 preguntas por contestar. Concentrate, relajate, son todas preguntas acerca de Nicolás Cabré, entendemos que es tu área. Nada, en la primera ronda yo no te voy a poder ayudar, tranqui. Si pasamos a la segunda ronda, si nos da el tiempo y todos, acá el equipo y yo te acompañaremos con el objetivo de que te puedas llevar esta fortuna que realmente es un pozo importante", le explicó Darío.

La razón por la que el participante se animó a jugar es porque necesitaba el dinero: "Para el día a día, para alivianar un poco la cosa".

El participante tenía que contestar 10 preguntas en 2 minutos, y solo no supo responder una, a lo que recurrió decir "paso". Al acercarse al final del juego, Darío leyó: "Vamos con la 10. El derecho es el delito por el que una autoridad o juez o un funcionario dicta sabiendas una restauración injusta". Y él contestó "Prevaricato". Luego, retomó la pregunta que le había quedado pendiente, y el joven contestó: "Caza de brujas" para convertirse en el gran ganador.

"¡Exacto! ¡Vamos! ¡Un aplauso! Era dura la diez, ¿eh? Estás impecable, hermano. Qué lindo verte jugar en algo así. Que no se corte el aplauso, se lo merece. Es un placer tener jugadores así. De verdad, te digo", lo elogió Darío Barrasi, mientras que él también festejó con un "vamos" y una sonrisa de oreja a oreja. Ambos se dieron un fuerte abrazo y Brian Parkinson ganó el Juego Final en Ahora Caigo y consiguió $1.580.000.