Denuncia de abuso: el descargo de Marley luego de la dura acusación

Luego de que este martes se conociera una denuncia de abuso de menores contra Marley, ahora el conductor salió a realizar un contundente mensaje por lo sucedido.

Un hombre que reside en Miami, llamado Adrián Alfredo Molina, presentó una demanda en la Ciudad de Buenos Aires acusándolo de presunta corrupción de menores. Los hechos que habrían sucedido en los años 90.

En diálogo con Ángel de Brito en LAM (América), Marley expresó su sorpresa al enterarse de la acusación. “Me acabo de enterar de todo por vos, y lo estoy leyendo. Obviamente, es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rápidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica”, manifestó el conductor, refiriéndose a la denuncia presentada.

Por otro lado, el conductor de Survivor adelantó que, aunque aún no ha sido notificado oficialmente, se pondrá a disposición de la Justicia de inmediato. “Mañana mismo me pongo a disposición de la Justicia porque nadie me notificó. Y en función de esto, le voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente”, agregó Marley, dejando en claro su postura frente a las graves acusaciones en su contra.