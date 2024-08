El Cris Morena Day revivió sentimientos y pasión entre los fanáticos

Este miércoles 28 de agosto, los fanáticos de Cris Morena vivieron una noche especial organizada por la señal de streaming Olga que reunió a los máximos exponentes de las figuras que triunfaron de la mano de la reconocida productora.

El Cris Morena Day copó el teatro Gran Rex con seguidores que adquirieron la entrada tan solo por canjearla con un alimento no perecedero. La idea surgió de Migue Granados quien convocó a los artistas y al público fascinado con la propuesta.

Se nos llenó el corazón de agujeritos uD83EuDD7AuD83DuDC94



uD83DuDC49 Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri estuvo presente en el Cris Morena Day cantando junto a su mamá las canciones de Chiquititas uD83EuDD29



uD83DuDCF9: @olgaenvivo pic.twitter.com/5UftpMe63W — GENTE (@genteonline) August 29, 2024

Durante el show lleno de sorpresas, e invitados de lujo, miles de personas entonaron las canciones que se volvieron icónicas para más de una generación. La China Suárez, Lali Espósito, Nicolás Vázquez, Emilia Attias, Nicolás Riera, Mike Amigorena y Damián Betular causaron furor con sus shows. Además, la homenajeada dio detalles de su nueva producción: Margarita.

En los alrededores del teatro de la calle Corrientes, cientos de personas se agolparon en las vallas con posters de Chiquititas, Casi Ángeles, Rebelde Way y Floricienta. Así, con la conducción de la mismísima histórica productora junto a la actriz Gimena Accardi y Nati Jota, el evento empezó cargado de emoción y nostalgia, informó Infobae.

Apenas comenzado el evento y luego de unas palabras de Nati Jota, como presentadora oficial, apareció Cris Morena: “Hola gente de mi corazón, de los corazones rojos, es el color que nos lleva a hacer todas las cosas con amor, pasión, con el universo, no sé cómo agradecerles tanto amor de tantos años. Es la primera vez que me hacen un ceremonial day y que aplauden la trayectoria mía y de todos ustedes. Disfruten, es alucinante todo”.

grabé el mejor video del cris morena day bye pic.twitter.com/nGdzWJOClS — Cami (@camilopezp_) August 29, 2024

El espectáculo, como era previsible, tuvo su momento de recuerdo a Romina Yan y sobre ella, su madre expresó: “Romina está acá. Vive Ro. Ese nombre salió cuando estábamos armando Aliados. Y teníamos un vivero donde se suponía que trabajaban los seres de luz, y no tenía nombre. Se me acerca una persona que quiero mucho con un papelito y me dice ‘ya tiene nombre’. Ahí quedó Vive Ro. Ella está en mi colibrí, tengo muchas flores en mi balcón que los atraen. Pero ella no está en los colibríes, ella está acá, en los ojos de mi nieta, en los ojos de Tomás, y en todos ustedes que la siguieron durante toda la vida”.

jdjdjs yo haciendome la otra con el cris morena day y en realidad estoy como peter lanzani pic.twitter.com/RYRMt8I6jS — mar (taylor swift fan acc) (@cvmaar) August 29, 2024

Desde Youtube, aquellos fanáticos que no pudieron conseguir sus entradas, superaron los 370.000. Desde distintos puntos del mundo y de todas las edades, se vivió una tarde especial e inolvidable.

El reencuentro que esperaban todos los Laliter: @lalioficial y @p_lanzani en el Cris Morena Day pic.twitter.com/iI4cuNRQdF — Nicolás Peralta (@peralta_nico) August 29, 2024

Un dato que no pasó desapercibido fue la ausencia de Flor Bertoti. La actriz no fue convocada al evento por algunos temas legales que mantiene con Cris Morena, tras las funciones de "Floricienta" en el Movistar Arena. Por esta situación, el nombre de la querida artista se convirtió en tendencia en las redes sociales.