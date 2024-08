Más hot que nunca, reapareció Ayelén Paleo y no se quedó callada

Dejando atrás el pasado y los escándalos que la tuvieron como protagonista, Ayelén Paleo se animó a relatar el nuevo rumbo de su vida, alejada de los medios y los escenarios.

Reconocida como “la tercera en discordia entre Carmen Barbieri y Santiago Bal”, y también como figura del "Bailando" por su talento y sus impresionantes curvas, Paleo ahora eligió un perfil bajo para disfrutar de una vida tranquila y en paz.

Decidida a seguir trabajando pero lejos de las marquesinas, Ayelén ahora está al frente de un importante emprendimiento inmobiliario de Puerto Madero.

Sobre este drástico cambio, la influencer comentó: “No extraño la televisión porque hoy, con 33 años y muchísima humildad, logré revertir una situación donde parecía que todo el país estaba en mi contra. Ahora la gente me quiere mucho y siento que me lo gané”, expresó en una reciente entrevista y sumó: "Me hace bien pensar mi futuro así", dice.

Sobre los medios, Paleo expresó: “No me interesa volver a la televisión porque me duele mucho la gente que opina, sinceramente, me afecta. Y ya está. Fue una etapa”, confesó, mostrando su deseo de mantener una vida más reservada.

“Marcelo Tinelli me ha invitado a volver o al menos a ir a la tribuna, pero no me interesa... Solo quiero ser feliz y trabajar en paz”, comentó sobre la nueva edición del certamen de baile.

Sobre el futuro y sin "bajar la persiana para siempre", la bailarina detalló: “Quién sabe, el día de mañana quizás monte mi propio espectáculo... ¡Acordate de eso! Pero eso va a ser más adelante”.

Muy activa en sus redes sociales y siempre bregando por la vida natural y el entrenamiento físico, Ayelén posa muy sensual compartiendo cada momento de su nueva vida.