Santiago del Moro defendió otra vez a Furia y las redes reaccionaron

Los fanáticos del ciclo de Telefe, Gran Hermano no pueden olvidar lo que fue, para esta edición, la participación de Juliana Furia Scaglione.

Con su estilo directo y sin filtro, la doble de riesgo marcó su estadía con presencia y estilo y, como era de esperar, tuvo seguidores y detractores durante toda la competencia.

Llamativamente, la calva participante tuvo a panelistas de su lado que la defendían de los dichos de fanáticos y ex participantes.

Uno de ellos y no menor, fue Santiago del Moro, quien tomó una posición de defensa contra la jugadora. Esta relación generó numerosos rumores sobre un posible favoritismo por parte de Del Moro. A lo largo del programa, las acusaciones de parcialidad hacia Furia fueron constantes, pero el conductor siempre las negó, detalló Pronto.

Sin ir más lejos, las declaraciones del también conductor de radio en defensa de Furia fortalecieron las sospechas. Del Moro expresó en varias ocasiones su admiración por la personalidad de la influencer, destacando su importancia en el desarrollo del reality.

"Yo no era doble moral, es un programa de convivencia. Las personas que están ahí no están para ser ejemplos de nada. Ahora hay una correción política de todo, no se puede decir nada. Los chicos están viviendo ahí, por ende a veces dicen cosas que no están buenas. A todos los trato con el mismo respeto, siempre trato al participante como me hubiese gustado que me trataran a mí. Furia fue una participante muy importante del reality show, fue la que más llamó la atención. Ahora la veo muy bien, tomó su camino. La veo plena. Pudo hacer un montón de cosas y le deseo lo mejor", expresó en su momento.

Ahora el debate resurge y en las redes sociales no lo dejaron pasar, sin bien algunos aplauden la actitud del conductor a 3 meses de la finalización del reality de formato internacional.

"Este flaco no tiene cara", "Que asco ver como Del Moro la defiende a pesar de todas las barbaridades que dice Furia", "Siempre fue su favorita y no lo quiere admitir", "El único en el mundo que cree que Furia es importante es Santiago del Moro", "Que verguenza lo que dice", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.