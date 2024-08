"Hijo de la mierda": Verónica Lozano apuntó contra Alberto Fernández

Luego de conocida la información de la comprobado violencia de género de parte de Alberto Fernández sobre su ex mujer, Fabiola Yáñez, ahora las voces en contra del ex presidente comenzaron a escucharse desde todos los ámbitos.

La televisión fue el espacio, además de las redes sociales, donde se abrió el debate sobre la conducta de Fernández sobre su mujer y las supuestas advertencias para que no lo denunciara.

En este marco, Verónica Lozano explotó en vivo contra Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género y fue contundente.

Todo sucedió cuando la conductora estaba en contacto con el abogado Juan Pablo Fioribello quien comentó: "La mujer tiene que denunciar, buscar el momento y el espacio, aconsejarse por los profesionales que tenga a su alcance o alguien que le diga que tiene que denunciar", expresó el letrado.

Por su parte Lozano comentó: "Por eso es importante la red de contención, y lamentablemente la línea del 144 se ha desmantelado prácticamente. Ahora hay muchos aprovechando esta circunstancia políticamente y le piden a las mujer que salgamos a hablar".

Luego no dudó en decir lo que opina del ex mandatario: "No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro. Yo lo vote, y tengo que decirlo, me pareció un pelotu... desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP. Y ahora, la escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía ni de nadie".

"Pero también se nos pide eso a las mujeres, que el colectivo salga a decir ahora... ¿y yo qué se qué hace este hijo de la mierda?", finalizó la conductora.