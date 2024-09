Con increíble vestido negro, la China Suárez conquista Toronto

Siempre bella y vigente, Eugenia La China Suárez causó un gran revuelo lejos de Argentina por su belleza y elegancia. Fue más precisamente en Toronto, durante el Festival de Cine Internacional, donde la argentina presentó "Linda", el film que la tiene como protagonista.

La historia interpretada por la ex de Benjamín Vicuña fue muy bien recibida por la crítica y en las redes sociales. Un detalle que no pasó inadvertido, fue el look que eligió la rubia para sorprender en la alfombra roja.

Confeccionado completamente en seda negro, el vestido de corte princesa le sentó a la perfección a Suárez. Pegado al cuerpo y resaltado su figura, las cámaras de los medios internacionales no le quitaron los ojos de encima, sobre todo, al detalle de una gran manga abullonada.

Inmersa en un estado de felicidad por su gran momento personal, Eugenia le dedicó un emotivo posteo a su padre, Guillermo Suárez, que falleció en 2012, cuando ella tenía 20 años. “Pa, presenté una película en Toronto y a la gente le encantó”, escribió.