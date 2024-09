Licha de Gran Hermano a un paso de convertirse en "Susano"

Si bien todo estaba preparado para el domingo 15, Susana Giménez deberá esperar una semana más para su llegada a Telefé, con su histórico ciclo de humor, actualidad y entrevistas.

La presentación del Presupuesto 2025 por parte de Javier Milei en el mismo horario que la diva de los teléfonos tenía planeado volver a la pantalla chica, conmocionó a la producción.

Lisandro “Licha” , ex participante de #GranHermano , será SUSANO en la nueva temporada del programa de Susana Giménez. Vía PrimiciasYa

Quien también deberá esperar para llegar a un puesto soñado por él, es Lisando el ex participante de Gran Hermano, que se convertirá en un "Susano" de esta nueva edición del ciclo.

Entrevistado por Teleshow, el musculoso ex hermanito comentó: “No tuve ninguna propuesta concreta, pero hoy voy a conocer a Susana así que estoy un poco nervioso”, aseguró en medio de su paso por la alfombra azul de los Premios Martín Fierro 2024 realizada el pasado lunes 9 de septiembre.

“Si se llegara a dar, sería un sueño”, explicó el pelilargo cuando le consultaron sobre su posible participación en el programa de "Su".

Licha, como es conocido en los medios, aseguró que estaría listo para cumplir el icónico rol de secretario de la presentadora en esta nueva entrega para la grilla televisiva, como en otros años interpretó Marcelo Iripino.

“Nunca me hubiese imaginado estar acá. Parece un sueño porque un montón de cosas cambiaron en mi vida y esto es una gran forma de coronar un año hermoso”, agregó respecto a la experiencia de ser invitado a la entrega de premios.

Problemitas

Ahora, se conoció que Telefe no sabe si el ex bancario llegará al soñado puesto porque, al recibir el Premio Martín Fierro a Gran Hermano, como mejor reality, Lisandro junto a Denise, decidieron no subir al escenario, en protesta por la ausencia de Martín Ku, quien no pudo ingresar al Hilton y terminó comiendo un choripán.

La información la dio Damián Rojo en “A la Tarde”: “Cuando ganó ‘Gran Hermano’ como mejor reality, subieron al escenario todos los ex jugadores que estaban invitados, menos dos personas pero una molestó puntualmente. No fueron ni Licha ni Denise, que sí estaban en la mesa y eran los beneficiados de estar ahí, porque muchos quedaron afuera, como el Chino, que fue un personaje clave y terminó comiendo un choripan en la Costanera”.