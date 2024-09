El "Cantando 2024" ya tuvo su noche de fotos y estrellas

El próximo 23 de septiembre, a las 22, por la pantalla de América TV, debutará una nueva edición del certamen Cantando 2024.

En esta ocasión, con la conducción de Florencia Peña, y con Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Nacha Guevara y Milett Figueroa como jurados.

Este miércoles, en Sitio Buenos Aires Dorrego, se llevó a cabo la foto oficial del programa, con la presencia de la conductora, los jurados y las parejas participantes, que eligieron sus mejores looks para la presentación del ciclo.

Las 19 figuras que medirán sus voces en el histórico reality son: los ex Gran Hermano Cristian U, Camila Lattanzio, Walter "Alfa" Santiago y Coty Romero; el panelista de LAM Pepe Ochoa, Silvina Escudero, Josefina Pouso, el diseñador Benito Fernández, el ex boxeador Martín Coggi, el actor Agustín “Cachete” Sierra, Lolo Poggio (hermana de la ex GH Julieta Poggio), Juan Otero (hijo de Flor Peña), La Gata Noelia, el humorista Roberto Peña, Matías Alé, la bailarina Nenu López, Alicia Barbasola (pareja de Andrés Nara), Brenda Di Aloy (hija de Yuyito González) y Coy Scaglione (hermana de Furia), quien tras mantener un ida y vuelta con la producción finalmente estará en el certamen.