En colaless, Coty Romero se transformó en Pamela Anderson

En la línea que busca la revista Paparazzi de invitar a estrellas argentinas a emular a grandes figuras, Coty Romero se animó y no dudó en convertirse en Pamela Anderson, la bella actriz y protagonista de "Baywatch".

La joven ex Gran Hermano nacida en Corrientes, se puso en la piel de la rubia que fue una celebridad en los '90 y su popularidad aumentó cuando se conoció un video íntimo de su vida sexual.

Usando una malla entera colaless, la ex hermanita imitó las poses más famosas de la actriz estadounidense que formaron parte de la nota en la reconocida revista de espectáculos.

Consultada sobre si conocía o no a su modelo, Romero aseguró: "Cuando me dijeron tuve que preguntar si era argentina, imaginate. No la conocía pero solo la escuché nombrar porque es re conocida. Hoy en día lo sé porque la estuve investigando antes de hacer las fotos. Pero no sabía quién era ni qué tan icónica", expresó la modelo.

Luego sumó: "Cuando me dijeron de hacer esta sección me emocionó porque veía que se venían haciendo varias muy lindas y no me imaginé que me iban a llamar pero cuando surgió y encima Pamela Anderson me puse contenta. Ella es una bomba y que me hayan elegido para emularla me hizo re feliz. Y mi tío que me acompañó a todos los casting y si no fuera por él no estaría donde estoy me decía eso que me parecía".