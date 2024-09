Pampita habría echado a su esposo de la casa que comparten

Cuando nada parecía que opacaría la relación entre Pampita y Roberto García Moritán, ahora se conoció la noticia que la pareja no está pasando por el mejor momento.

Los esposos y padres de Ana, se conocieron en 2019 y a los pocos meses decidieron casarse, situación que generó dudas entre los seguidores que pensaron que se trataba de una campaña de publicidad para la modelo.

¿Todo mal entre Pampita y Moritán? pic.twitter.com/PE5ZdnDzFf — TV Popular (@TVPopularok) September 15, 2024

Este fin de semana, Daniel Gómez Rinaldi, en la pantalla del Nueve, aseguró que si bien los mediáticos se mostraron felices en la entrega de los Martín Fierro, la relación no estaría de diez.

??Fuertes rumores de crisis entre Pampita y Moritán uD83CuDFA5 pic.twitter.com/9bnbrLn36h — #Entrometidos®? (@okentrometidos) September 16, 2024

Desde finales de agosto, el rumor de algunos desacuerdos se venían escuchando y el periodista ahora aseguró: "Desde hace unos días está la versión de una separación entre Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A fines de agosto también se había comentado algo de esto y él (por el político) lo desmintió. Pero en los últimos días estos rumores volvieron a aparecer”, explicó el comunicador.

En ese momento, Gómez Rinaldi habló con el funcionario y relató: “Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. Lo llamé en un momento, hablé con él porque quería chequear si era cierta esta nueva versión”.

Pampita echó a Moritan por engañarla con un gato según trascendió en algunos medios.



Ya está precalentando Benjamín Vicuña. Dale hermoso que entrás. A recuperar a la reina de la Argentina. pic.twitter.com/fsZfOSMxKp — Suniaia (@sipre35) September 15, 2024

“Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘No, no, estamos muy bien’. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor”, cerró Gómez Rinaldi, desactivando de momento esta nueva bomba que se tejió sobre Pampita y su esposo.