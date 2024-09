Juliana Furia Scaglione, anunció su nuevo trabajo

Polémica, combativa e inolvidable, Juliana Furia Scaglione debió bajarse del streaming con Alex Caniggia porque los números no daban resultado.

Ahora y reconociendo que hay que mutar en los proyectos, la doble de riesgo respondió preguntas en su cuenta de Instagram y describió. las ideas que tiene en mente para sumar a su economía luego de no recibir ningún premio en el reality de Telefe.

Su apasionado fandom no dudó en preguntar “¿Cuándo volvemos a verte, reina?", a lo que ella contestó: "Me ven todos los días. Estoy acá en las redes".

Para cerrar la influencer añadió: "Ya les dije que voy a tener tres días para streamear en TikToks y seguramente también en YouTube y todo eso. Recuerden que ya había armado el canal y además, así que take it easy”.

Para suma misterio Furia jugó a preguntarse y responderse: “¿Dónde vas a estar ahora? ¿Qué pasa después de Carajo? Sorpresa, cariño. No se puede decir nada. Nothing, nothing, nothing”.