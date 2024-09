Confirmado: se separaron Pampita y Roberto García Moritán

Luego de algunos rumores y situaciones complicadas, se confirmó la separación entre Pampita y Roberto García Moritán. Fue el periodista Daniel Gómez Rinaldi quien, en la pantalla del Nueve, el fin de semana lanzó la bomba de la que muchos no creían.

Según el periodista, los esposos ya no compartían el mismo techo y el funcionario, se alojó en un hotel de Recoleta durante 4 noches.

Si bien se habla de un tema de acuerdo de las partes, también hay ciertos comentarios sobre una infidelidad del ex empresario gastronómico.

Porque García Moritán engañó a la modelo con una secretaria: “Habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura porteña. Es el fin de la carrera política de Moritán”, adelantó Ángel De Brito. pic.twitter.com/BvbqCFaSKP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 19, 2024

Desde el canal América, Daniel Ambrosino comentó: “Me resultó raro, porque Roberto siempre me contestó cada vez que le escribí, y ahora no, se llamó a silencio”, contó el panelista.

En las redes sociales, la modelo compartió en las últimas horas, una foto con amigas e hijos, quizás con la intención de mostrar cómo se siente en este momento especial: “Tarde de chicas”, comentó Ardohain y se mostró con su hija Anita y dos amigas.

Finalmente fue Ángel de Brito, quien dio más detalles de la supuesta tercera en discordia. "Me dicen que hay una tercera y que viene por el lado de la Legislatura", remarcó.

uD83DuDE31 ¿Dónde está PAMPITA? En medio de rumores de CRISIS MATRIMONIALES con Roberto García Moritán la modelo NO RESPONDE EL TELÉFONO.



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/E6aQnrAjLX — América TV (@AmericaTV) September 18, 2024

"Ojalá que no, pero sabés dónde me genera más sospechas, es que no hablan", manifestó el conductor.

Para cerrar Yanina Latorre sumó: "La crisis viene desde hace más de un año. Pasaron cosas el año pasado, ella le encontró mensajes cuando estaba en el Bailando, mensajes con una periodista...no sé si consumaron".