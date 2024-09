A punto de dar a luz, Morena Rial dejó a su actual novio

El nombre de Morena Rial sigue siendo noticia, porque luego de conocerse que irá a juicio oral por varios delitos, ahora se conoció una información que vincula a su vida privada.

A punto de dar a la luz a su segundo hijo, en LAM, Pepe Ochoa aseguró que la hija de Jorge Rial acaba de terminar con su pareja.

Se trata de Matías Ogas con quien la mediática no traía una buena relación desde hace un tiempo y ahora, al parecer, todo terminó abruptamente.

A pocas semanas del nacimiento de su segundo hijo, Ochoa comentó: "Morena Rial está oficialmente separa de Matías Ogas. El le dijo 'No te quiero más en mi vida y no me quiero hacer cargo ni de tu hijo'", aseguró.

"Está separada hace un par de días (...) El pibe es mejor perderlo que encontrarlo", aseguró Ochoa. Y continuó: "Venían pésimo. Obviamente como contamos se embarazan, tienen una relación violenta y deciden separarse".

"El le dijo 'Si nos separamos nunca más te voy a ver así que hacete cargo de tu hijo'", detalló el comunicador ante la mirada sorprendida de las "angelitas". Luego Pepe cerró diciendo: "Desapareció y Morena quedó sola y a punto de parir", concluyó.

Según el posteo que hizo More a principios de mes, Amadeo, su segundo hijo varón, nacería a findes de octubre. Si bien todavía ninguno de las dos partes confirmó la separación, se espera que la influencer haga un comunicado en redes en las próximas horas como es su costumbre.