“Soy la más gorreada de todas”: la confesión inesperada de Romina Uhrig

Lejos de los escándalos por corrupción que la tuvieron como protagonista, Romina Uhrig ahora volvió a encender las alarmas al realizar una llamativa confesión.

Apenas ingresó a la casa en 2022 comentó que había sido diputada y que estaba separada de Walter Festa, intendente de Moreno durante el gobierno kirchnerista.

Apenas salida de la casa, la mediática confirmó su alejamiento del político, volviendo a la soltería y a las salidas con amigas y algunos hombres.

Hace unos meses, Romina confirmó que estaba comenzando una relación con Damián Ávila y muy enamorada del modelo y bailarín, ahora la ex hermanita salió a hablar de sus experiencias con el sexo opuesto y la cantidad de veces que fue engañada.

La actual integrante del espectáculo de Nito Artaza en calle Corrientes fue invitada al ciclo de streaming de Los Bro y no dudó en lanzar: “Yo soy la más gorreada de todas, te juro...Todas mis parejas me cagaron”.

“Si, todas. Les cuento una”, expresó la ex diputada para recordar: “Mi ex novio, volvemos, él venía de sus vacaciones y me dijo que volvía el miércoles. Voy un lunes a acompañar a una amiga al médico que estaba cerca de la casa de él y le digo ‘para, está el auto’”.

Luego Romina siguió contando que le llamó a su ex suegra: “Le dije ‘hola tal. Tal está? y me dijo que sí. Que estaba ahí con fulanita. Les juro que mi corazón… . Me puse a llorar. Me fui a la casa. El vivía adelante y la madre atrás. Fui con la mamá, le conté la situación y me dijo que haga lo que quiera”.

“Fui, le empecé a golpear, no abría. Le tiré la puerta. Sale por atrás y la mina levantando todas las cosas del piso. Cuando salgo por atrás lo veo y lo puteé. Me voy y me agarra. Le dije ‘soltame’. No me quería dejar el caradura. Le dije que no lo quería ver nunca mas”, cerró.