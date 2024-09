Charlotte Caniggia y Marian Farjat, dos bombas desnudas en las redes

En las últimas horas, Charlotte Caniggia y Marian Farjat calentaron las redes sociales y realizaron un anuncio inesperado.

Desde una lujosa bañera y cubiertas de espuma, las mediáticas protagonizaron fotos de alto voltaje en sus plataformas sociales dejando a la vista sus impresionantes curvas y belleza.

"Teach me how to love again (Enseñame cómo amar de nuevo)", escribió Marian Farjat en el posteo e invitó a sus seguidores a que busquen el material sin censura en la plataforma para adultos Divas Play.

Charlotte Caniggia, por su parte, sumó más info al posteo al decir: "Estamos super diosas, amiga. La vamos a romper en Divas Play".

Entre los cientos de mensajes que llegaron a la caliente publicación, L-Gante no se quedó callado y expresó: "Alvear Icon al ritmo".

Por si esto fuera poco, luego de sensual baño, las amigas posaron muy hots con looks estilo colegialas y lencería erótica.