Indignada Furia Scaglione se quejó por quedar afuera de los Martín Fierro

Días atrás, Furia Scaglione se enteró que no estaba invitada a la mesa de Gran Hermano en el marco de la entrega de los Premios Martín Fierro organizada por APTRA.

En este contexto, la doble de riesgo realizó un fuerte descargo en el programa que conduce junto a Alex Caniggia en streaming, y no se quedó callada.

uD83DuDCA3El descargo de @FuriaScaglione de GH tras quedar fuera de los premios Martín Fierro 2024.



uD83DuDC49Durante su programa de streaming junto a Alex Caniggia, la entrenadora no se guardó nada y criticó tanto a APTRA como a el canal por su exclusión.https://t.co/Ck9xeAYHyV pic.twitter.com/CLRrWusaHw — Haceinstantes (@Haceinstantes) September 3, 2024

Según la mediática, ella fue quien sostuvo el reality a lo largo de los casi siete meses de competencia, con su estrategia, juego y presencia en el ciclo de formato internacional.

"Me cargué Gran Hermano al hombro. Muchos de los premios que ganaron fueron gracias a mí, y ellos lo saben", expresó la ex participante del reality, quien también agregó: "Muchos esperaban que fuera la revelación del año. De hecho, lo fui, lo sé y soy consciente de ello. No solo moví la tele, sino también las redes sociales".

Respuesta

Tras la viralización de las declaraciones de Scaglione, en el programa "Intrusos" de América entrevistaron a Luis Ventura, presidente de APTRA, quien no dudó en lanzar: "Que estalle toda la vida, no me importa".

Ante la consulta del cronista Ventura reaccionó con ironía: "¿Me estás hablando en serio?". "¿Qué hizo en televisión? Puteó todo el tiempo, ¿eso hay que nominar? Puteó desde que entró hasta que se fue. Salió de Gran Hermano y sigue igual. ¿Eso hay que premiar?", sentenció el periodista.

Para cerrar irónico, el periodista le tiró el fardo a Telefe para que la invite y se despidió diciendo: "Che, perdón, pero con lo de Furia no voy a poder dormir".