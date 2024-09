Trasladan a una nueva clínica a Jorge Lanata

En medio de un escándalo plagado de acusaciones y problemas entre Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata, ahora el periodista será trasladado de clínica para continuar su tratamiento médico.

En Intrusos, Josefina Pouso informó sobre la salud del periodista diciendo: "Siguió con fiebre en el día de hoy, creían que podía ser algo respiratoria y por eso estaba con asistencia respiratoria, pero no significa que esté intubado. A las 13 horas hubo junta médica y finalmente se decidió por el Ciarec en Núñez, clínica de internación aguda en rehabilitación y cirugía. Todavía no se va a hacer el traslado".

En medio del enfrentamiento de la actual pareja de Jorge y sus hijas, la panelista agregó: "Me dicen que Elba no quiere trasladarlo. Sin embargo, ella dijo que lo que digan los médicos y lo que decidan sus hijas se va a hacer. Hay que esperar que él se estabilice y no vuelva a levantar temperatura", agregó la periodista.

Por su parte, Karina Iavícoli sumó: "La fiebre se la pudieron parar con los medicamentos. Hubo buena recepción. Fue el doctor (Pablo) Rafaelle. Gente cercana a Lanata me pidió que diga expresamente cuánto se hacen cargo las hijas de él. Les duele que quede instalado que sólo la que va y se hace cargo es Elba".

"Las chicas no quieren hablar todavía, quiere esperar a que su papá se recupere y esté bien de salud para ahí sí salir a hablar. Les duele un montón a ellas, la familia y los amigos y a la gente que trabaja con él", agregó sobre la interna familiar.