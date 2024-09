Un Gran Hermano se "pone los guantes" para dar pelea

Luego de la finalización de la última edición de Gran Hermano, algunos de sus ex participantes quedaron más vigentes en los medios, frente a la realidad de otros que no encontraron un lugar en el medio.

Este fin de semana, en la pantalla de América, más precisamente en "Team Ubfal", a cargo de la reconocida periodista se supo que Lisandro, más conocido como Licha, será parte de una velada de boxeo entre influencers.

Será el 23 de octubre en el Gran Rex, en donde el ex hermanito se subirá al ring junto a figuras como Tomás Holder, L-Gante, Yao Cabrera y más.

Detalles

En una reciente entrevista Lisandro ‘Licha’ Navarro comentó: "Hace varios meses me contactó una productora con la propuesta de participar. En ese momento no me dijeron contra quién iba a pelear ni cuándo, solo me preguntaron si me interesaba", explicó.

Luego sumó: "Todo lo que es deporte y entrenarse para un objetivo específico me fascina. No lo pensé mucho y acepté de inmediato", explicó el pelilargo.

"Este tipo de eventos está en auge y ayuda a impulsar el deporte. Cuando me ofrecieron la oportunidad, me pareció genial", comentó el ex hermanito en dialogo con Laura Ubfal.

Entrenamiento

Para estar en forma y lucir como un gran deportista, Licha estuvo entrenando con profesionales como Martín Belasco, campeón mundial, y el Toro Domínguez: "Me estoy entrenando a nivel de un boxeador. Aunque ya conozco al influencer con quien voy a pelear, entreno doble turno todos los días, combinando musculación y boxeo", afirmó a la espera de uno de los eventos de influencers más destacado del año.