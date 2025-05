A los 58 años, Salma Hayek posó casi sin ropa

Desde su llegada a Hollywood, Salma Hayek se consolidó como una de las figuras latinas más destacadas y sensuales del mundo del espectáculo. Con una carrera cinematográfica que abarca varias décadas, la actriz mexicana sigue demostrando que el paso del tiempo no opaca su carisma ni su belleza, que continúa generando admiración en todo el mundo.

Así quedó demostrado recientemente, cuando Hayek fue elegida como una de las protagonistas de la icónica edición de trajes de baño de Sports Illustrated, una publicación reconocida internacionalmente por celebrar la sensualidad y la moda.

A sus 58 años, la actriz posó para una sesión fotográfica realizada por el reconocido fotógrafo Ruven Afanador, en la que lució distintos trajes de baño —enterizos y bikinis— combinando estilo, actitud y una belleza natural que traspasa generaciones.

“Recuerdo que cuando era joven, hace mucho, mucho tiempo, siempre me emocionaba ver la edición de trajes de baño de Sports Illustrated y pensaba: ‘¿quién aparecerá en la tapa?’ Por supuesto, yo no parecía una modelo, así que nunca se me pasó por la cabeza que algún día saldría allí”, confesó Hayek, conmovida por su participación en la revista.

La elección de la actriz fue celebrada en redes sociales y medios internacionales por representar un modelo de belleza real, alejado de los estereotipos tradicionales. “Mi cuerpo no es necesariamente como el de una modelo. Nunca pensé que eso fuera una posibilidad, ¡y que sucediera a mis 58 años! Es realmente impactante”, aseguró en una entrevista con la publicación.

Lejos de las inseguridades y convencida de su propio camino, Hayek valoró este momento como una señal de cambio positivo en la industria: “Si alguien me hubiera dicho que iba a estar ahí a los 58 años, lo habría enviado a un manicomio, pero el mundo ha cambiado y eso es emocionante”.

Con esta aparición, Salma Hayek no solo reafirma su vigencia como ícono cultural y artístico, sino que se suma a una ola de figuras que celebran la diversidad de cuerpos y edades en la moda contemporánea. Una portada que no solo captura la belleza, sino también el poder del tiempo vivido con autenticidad.