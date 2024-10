A los besos: la mama de Holder muy cerca de Yao Cabrera

Desde hace días y para dolor de cabeza de Tomás Holder, comenzó a circular el rumor de una relación romántica entre su madre, Gisela Gordillo, con el polémico youtuber Yao Cabrera es amigo de su hijo.

Frente a esta situación, el ex GH aseguró que no se habla con su madre que ya se muestra muy cariñosa con el mediático en una cita que publicó el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen.

En este marco, los mediáticos se enfrentarán en la "Gran Pelea" de influencer que se realizará este 13 de octubre en el Gran Rex, de la que participarán reconocidas figuras del streaming y los realities.

Es tal el enojo de Holder, que en la presentación del evento casi se agarra "a las piñas" con Yao que no dejó de provocar y aprovechar la situación.

Etchegoyen, en su canal de streaming comentó: “Pasaron un romántico fin de semana en un hotel rosarino y la persona que me envía las imágenes me da detalles fuertes. Los encontramos en la pileta a los besos, muy mimosos. Parece incluso que están teniendo sexo en la piscina de este hotel. La fuente que me envía la información me dice que se los veía a full, muy calientes y enamorados”, detalló el periodista