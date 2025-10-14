La Justicia de La Plata puso en marcha un protocolo de búsqueda para localizar a Santiago Maratea, influencer y conductor, en el marco de una causa penal por presunto ejercicio ilegal de la profesión de nutricionista. La investigación comenzó tras una denuncia del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, que cuestiona sus recomendaciones alimenticias difundidas en redes sociales.

El conflicto judicial tomó notoriedad cuando Maratea no se presentó a declarar el pasado 26 de septiembre, pese a estar debidamente citado. Su ausencia llevó a los tribunales a verificar domicilios y registros oficiales, con el objetivo de concretar su indagatoria y asegurar su comparecencia.

Según fuentes judiciales, al influencer se lo acusa de difundir consejos dietéticos sin contar con título habilitante, incluyendo la promoción de un té que, según él, ayuda a perder peso y evita la absorción de hidratos de carbono. El Colegio de Nutricionistas sostiene que dichas publicaciones “pueden inducir al error o poner en riesgo la salud pública”, y reclamó que Maratea se retracte de sus afirmaciones, alegando además que agravia a los profesionales del sector.

Maratea, en tanto, defendió el producto en sus redes sociales:

“Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que se acumulen como grasa, además de evitar picos de glucosa que generan hambre a la media hora”, aseguró en un reel.

El proceso judicial se complicó debido a domicilios contradictorios. El registrado en la AFIP difiere del Renaper, y ambos no coinciden con el lugar donde supuestamente reside el influencer, lo que provocó que las notificaciones llegaran sin éxito. Ante esta situación, el juzgado platense evalúa medidas más estrictas, que podrían incluir la orden de comparencia forzada si Maratea continúa sin presentarse.

Desde el entorno judicial, se aclaró que no existe persecución personal, sino la necesidad de cumplir con la ley, dado que el ejercicio de una profesión sin matrícula es un delito previsto en el Código Penal.

Por su parte, el Colegio de Nutricionistas bonaerense mantiene su postura de que la intervención judicial es fundamental para marcar los límites entre la divulgación en redes y la práctica profesional, especialmente en un contexto donde las recomendaciones sanitarias llegan a millones de seguidores.

El caso de Maratea ha generado revuelo en medios y redes sociales, reavivando el debate sobre la regulación de contenidos de salud en plataformas digitales y la responsabilidad de los influencers ante la difusión de información profesional.