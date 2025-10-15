Adriana Aguirre reveló su historia íntima con el cantante del momento: “Nos dimos unos besos fuertes”

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Adriana Aguirre volvió a ser noticia tras revelar un episodio desconocido de su vida personal. En una reciente entrevista, la vedette contó que mantuvo un breve romance con el músico Paco Amoroso, uno de los artistas más populares de la escena urbana argentina, con quien compartió la filmación del videoclip de “Paga Dios”, junto a Catriel.

“Tuve algo con Paco; me di unos besos fuertes. Fue un capítulo corto en mi vida, pero intenso”, confesó Aguirre entre risas, dejando sorprendidos a los presentes. La artista, que desde hace décadas se caracteriza por hablar sin tapujos, aseguró además que el vínculo fue tan especial que el cantante llegó a dedicarle una canción. “Fue todo muy lindo, muy divertido, pero breve. Yo soy una mujer que disfruta la vida”, agregó.

Con su inconfundible picardía, Adriana lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Soy una cazabultos (sic). No vayan a tener un ‘touch and go’ sin saber lo que hay ahí abajo”, dijo entre carcajadas, fiel a su estilo provocador.

Aguirre también explicó cómo surgió su participación en el videoclip: “Ellos llegaron a mí; me llamó la manager de Paco. Querían que estuviera en el video y no dudé porque amo los desafíos”, recordó.

A sus años, Adriana Aguirre demuestra que sigue siendo una figura mediática vigente, capaz de generar titulares con su sinceridad y humor. “No tengo miedo de contar mis experiencias, la vida está para disfrutarla”, concluyó la vedette, dejando claro que su espíritu libre sigue intacto.