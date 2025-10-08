Agustín “Rada” Aristarán se mete en la piel de Willy Wonka
La historia de la Fábrica de Chocolate llega al Teatro Gran Rex de la mano del versátil artista.
El invierno de 2026 promete ser el más dulce de la cartelera porteña. La superestrella de la comedia y el teatro musical, Agustín “Rada” Aristarán, asumirá el desafío de encarnar al excéntrico y soñador Willy Wonka en "Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show".
El espectáculo, una apuesta de escala internacional, desembarcará en el icónico Teatro Gran Rex y ya se perfila como el gran fenómeno teatral de la próxima temporada.
Conocido por su carisma arrollador y su versatilidad para el humor y el drama, Rada (42) viene de cosechar éxitos rotundos en producciones como Matilda, School of Rock y Chanta. Su elección para dar vida al genio chocolatero, inmortalizado en la literatura por Roald Dahl y en el cine por figuras como Johnny Depp, garantiza una combinación explosiva de magia, ingenio y una imaginación sin límites.
En sus redes sociales, el también integrante de “Otro día perdido” junto a Mario Pergolini, expresó: “Que felicidad encarar este nuevo desafío se viene CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE! En el GRAN REX🍫 2026 ahí vamos!!”.
Un éxito mundial en el Gran Rex
Detrás de esta ambiciosa producción se encuentra el equipo responsable de convocar a más de 500.000 espectadores con títulos como La Sirenita, Matilda y School of Rock. Ahora, bajo la dirección de Ozono, MP y Los Rottemberg, apuestan por traer a la Argentina la versión musical basada en la novela de Dahl.
Desde su debut en el West End de Londres en 2013 -bajo la dirección de Sam Mendes-, el musical ha recorrido Broadway y escenarios de todo el mundo. La versión local, bajo licencia de Music Theatre International (MTI), promete replicar ese impacto con una puesta de alto despliegue escenográfico que combinará música, danza y actuaciones en vivo con el máximo estándar de calidad.
La búsqueda del elenco infantil para acompañar a Rada ya está en marcha. Con el Gran Rex como escenario, la cuenta regresiva para que la magia de "Charlie y la Fábrica de Chocolate" se despliegue en Buenos Aires ya ha comenzado.