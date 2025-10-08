Agustín “Rada” Aristarán se mete en la piel de Willy Wonka

El invierno de 2026 promete ser el más dulce de la cartelera porteña. La superestrella de la comedia y el teatro musical, Agustín “Rada” Aristarán, asumirá el desafío de encarnar al excéntrico y soñador Willy Wonka en "Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show".

El espectáculo, una apuesta de escala internacional, desembarcará en el icónico Teatro Gran Rex y ya se perfila como el gran fenómeno teatral de la próxima temporada.

Conocido por su carisma arrollador y su versatilidad para el humor y el drama, Rada (42) viene de cosechar éxitos rotundos en producciones como Matilda, School of Rock y Chanta. Su elección para dar vida al genio chocolatero, inmortalizado en la literatura por Roald Dahl y en el cine por figuras como Johnny Depp, garantiza una combinación explosiva de magia, ingenio y una imaginación sin límites.

En sus redes sociales, el también integrante de “Otro día perdido” junto a Mario Pergolini, expresó: “Que felicidad encarar este nuevo desafío se viene CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE! En el GRAN REX🍫 2026 ahí vamos!!”.

Un éxito mundial en el Gran Rex

Detrás de esta ambiciosa producción se encuentra el equipo responsable de convocar a más de 500.000 espectadores con títulos como La Sirenita, Matilda y School of Rock. Ahora, bajo la dirección de Ozono, MP y Los Rottemberg, apuestan por traer a la Argentina la versión musical basada en la novela de Dahl.

Desde su debut en el West End de Londres en 2013 -bajo la dirección de Sam Mendes-, el musical ha recorrido Broadway y escenarios de todo el mundo. La versión local, bajo licencia de Music Theatre International (MTI), promete replicar ese impacto con una puesta de alto despliegue escenográfico que combinará música, danza y actuaciones en vivo con el máximo estándar de calidad.

La búsqueda del elenco infantil para acompañar a Rada ya está en marcha. Con el Gran Rex como escenario, la cuenta regresiva para que la magia de "Charlie y la Fábrica de Chocolate" se despliegue en Buenos Aires ya ha comenzado.