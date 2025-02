Alejandra Maglietti anunció que está embarazada y emocionó a sus seguidores

La periodista y abogada Alejandra Maglietti sorprendió al anunciar en vivo que está esperando su primer hijo junto a su novio empresario de bajísimo perfil. La noticia fue revelada durante el programa Bendita (El Nueve), y posteriormente, la comunicadora compartió su felicidad en redes sociales con un emotivo mensaje.

“Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes”, escribió Maglietti, visiblemente emocionada. En su publicación, también agradeció el apoyo y el cariño recibido tras hacer pública la noticia.

“Esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor”, expresó. Además, destacó la importancia del respaldo de sus seguidores: “Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!”.

La revelación de su embarazo generó una ola de mensajes de felicitaciones y buenos deseos por parte de colegas y seguidores, quienes celebraron junto a ella este especial momento.

En el programa donde hizo el anuncio, Maglietti también contó detalles sobre cómo se enteró de la noticia. “Fue muy rara la manera. Compré un test muy sofisticado y pensé que el resultado era negativo. Luego fui a la médica, quien me pidió un análisis de sangre. Me lo hice y me olvidé por completo. Y cuando estaba acá en el último programa antes de fin de año, me llega el mail con el resultado, y la médica me dice: ‘Estás embarazada’”, relató la panelista.

Con gran emoción, Alejandra Maglietti inicia una nueva etapa en su vida, rodeada del cariño de su entorno y de sus seguidores, quienes celebran junto a ella la llegada de su primer hijo.