Alejandra Maglietti dio a luz a Manuel, su primer hijo

A los 39 años, Alejandra Maglietti se convirtió en madre por primera vez al dar a luz, por cesárea, a su hijo Manuel, quien pesó 4,200 kilos. La panelista de Bendita TV (El Nueve) atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, según contaron en el programa que conduce Beto Casella.

“Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel, el hijo de Maglietti y su pareja”, celebró Casella al aire, mientras en pantalla se mostraba la primera foto pública del recién nacido. “Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada, se hizo esperar”, agregó con humor.

El conductor recordó que, debido al tamaño de su panza, en varias oportunidades la modelo tuvo que desmentir los rumores de que esperaba mellizos. “Bienvenido al mundo. Llegó sanito, con la mamá bien de salud y de ánimo”, expresó Casella, acompañado por el resto del equipo, que compartió la alegría por la llegada del bebé.

Además, contó que todo el equipo de Bendita estuvo pendiente de la panelista: “La iremos a ver cuando ella esté tranquila, sin invadirla. Lo que hiciera falta, estamos para acompañarla”.

A pocas horas del nacimiento, Maglietti sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una última foto embarazada, en la que bromeó sobre el tamaño de su panza con la frase: “Creció un poco”.