Alejandro Sanz le respondió a Ivete Playà en sus redes sociales

Alejandro Sanz se pronunció públicamente luego de las declaraciones de Ivete Playà, una joven catalana que asegura haber tenido una relación íntima y laboral con el cantante español, marcada por manipulación emocional y sentimientos encontrados. A través de una historia publicada en Instagram, el artista se mostró decepcionado por cómo terminó el vínculo y reveló un pedido que ella le habría hecho recientemente.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", expresó Sanz, haciendo alusión al supuesto lazo afectivo que los unió.

El cantante también hizo referencia a un ofrecimiento económico que habría detonado el conflicto: "En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores, te dije que no". Y concluyó con un tono firme pero cordial: "Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".

Qué dijo Ivete Playà

La joven de 26 años compartió en TikTok una extensa historia que comienza en 2015, cuando era apenas una fan de 18 años y Alejandro Sanz tenía 49. Asegura que el vínculo comenzó en redes sociales, con mensajes, comentarios e interacciones públicas por parte del artista. Luego, según su relato, conoció al cantante en persona y la relación avanzó hacia lo íntimo y profesional. A los 22 años, Playà se mudó a Madrid para trabajar con él, pero asegura que la situación se volvió dolorosa.

“Jugó con mis sueños, con mi ilusión. Me contrató para trabajar, pero también mantuvimos una relación íntima. Para mí fue muy duro darme cuenta de que él sabía perfectamente quién era yo: una chica joven, admiradora, vulnerable”, explicó. También alegó que durante su trabajo con Sanz sintió que espiaban sus conversaciones privadas y expresó su angustia por haber compartido contenido íntimo.

Aunque no especificó ninguna acusación legal concreta, Playà remarcó su malestar por lo que describe como "actitudes moral y humanamente inaceptables", y señaló que no busca culpabilizar al cantante de ningún delito.

"Todo el mundo se lo consiente y nadie le planta cara. Pero yo no firmé ningún papel de confidencialidad, y siento la responsabilidad moral de contar lo que viví", expresó. En un mensaje posterior, aclaró: “No es el qué, es el cómo. Necesito tiempo para contar todo con detalles y pruebas”.