Alex Caniggia: drástico cambio físico

Alex Caniggia no da puntada sin hilo cuando se trata de generar titulares. El mediático, heredero del icónico Claudio Paul y conocido por su impronta excéntrica y estilo "high society", ha vuelto a encender las alarmas de la farándula con un giro inesperado en su imagen: inició un tratamiento láser para borrarse una parte significativa de sus tatuajes.

La noticia, que sorprendió a propios y extraños, fue documentada por el propio "Emperador" en sus historias de Instagram. Con la efusividad que lo caracteriza, el conductor e influencer compartió el detrás de escena de su primera sesión de remoción láser. En los clips se lo vio junto al especialista a cargo, a quien le dedicó un entusiasta: “¡Se viene con todoooo!”.

Borrón y cuenta nueva

Este "borrón" estético no es un detalle menor. Alex siempre ha cultivado un look fuerte y distintivo, donde la tinta en su piel era una marca registrada. Esta decisión de "limpiar" su cuerpo se lee en el mundo del espectáculo como una transformación profunda, insinuando el inicio de un nuevo ciclo personal o profesional que venía anticipando en sus plataformas digitales.

El mediático no solo mostró el momento del procedimiento, sino que también hizo alarde de la buena sintonía con el médico, posando sonriente y reafirmando la seriedad con la que encara esta etapa: “Fuera los tattoos, los uno con los uno, mi amigo el doc”. La prueba de que el proceso fue real y, posiblemente, doloroso, llegó con una imagen final de su brazo completamente vendado tras la exitosa primera fase.

Aunque el hermano de Charlotte Caniggia se reservó cuáles serán exactamente los diseños que desaparecerán, el solo hecho de comenzar el proceso ya dinamita su imagen pública anterior, marcando un innegable antes y un después en su carrera mediática.