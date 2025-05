Tras su paso por el búnker de La Libertad Avanza, Alfredo Casero reapareció en el programa PuroShow, donde volvió a hacer gala de su estilo frontal y sin filtros. En una entrevista cargada de opiniones punzantes, el humorista se despachó contra la adaptación de El Eternauta, lanzó críticas personales a reconocidos actores y explicó el motivo de su enojo en una reciente aparición televisiva.

Sobre la serie producida por Netflix, Casero fue tajante: “Vi un pedazo, yo conozco la serie y a Darín no lo veo como eso, era otro tipo. Lo que vi no me atrae”, sentenció, y remató con contundencia: “Me quedo con la historieta”.

Su rechazo a la ficción no se detuvo en lo estético, sino que se extendió al detrás de escena: opinó también sobre el cruce entre Julio Chávez y Ricardo Darín. “A Julio no lo quiero ni un carajo. Darín es mucho mejor”, aseguró, y agregó: “Yo me traté de acercar un montón de veces, pero el desprecio y la manera como te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es. Y yo no lo veo tan grande”, cerró.