El largo proceso judicial por la fallida novela "Mamá Corazón" llegó a su fin con un veredicto que sacude al mundo del espectáculo y la política. La actriz Andrea Del Boca fue absuelta por el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF N° 7) en la causa por supuesta defraudación al Estado, que también involucraba al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien corrió la misma suerte que la artista.

La decisión, que se conoció en una audiencia virtual, fue unánime e incluyó la absolución del resto de los acusados, entre ellos exfuncionarios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Los fundamentos completos del fallo serán revelados por los jueces el próximo 25 de noviembre.

Inocente

Antes de escuchar el veredicto, los jueces del TOF N° 7 dieron espacio a los acusados para sus últimas palabras. Mientras que Julio De Vido se negó a declarar, Andrea Del Boca no pudo contener la emoción.

Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, la actriz agradeció al tribunal por la labor durante el juicio. Al momento de que el juez Fernando Canero leyera la absolución, Del Boca se quebró en llanto, poniendo fin a años de una acusación que la señalaba por haber recibido 36 millones de pesos en fondos públicos de manera fraudulenta para producir la tira. La fiscalía había solicitado una pena de tres años y medio de prisión.

El escándalo

El origen del juicio se remonta a la novela "Mamá Corazón", una ficción financiada con dinero del Estado en 2015 a través de un convenio firmado con la UNSAM, bajo la órbita del entonces ministro De Vido. A pesar de la importante inversión, la tira nunca llegó a emitirse.

La denuncia original, presentada por la Asociación Civil Anticorrupción, acusaba a Del Boca de haber recibido fondos del gobierno de Cristina Fernández por un monto de $36 millones. Aunque la actriz siempre sostuvo haber entregado todo el material, fue procesada en 2019.

Desde el inicio del juicio, en marzo de 2025, Del Boca había ratificado su inocencia. "Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí... Será justicia", había declarado, dejando en claro su convicción de transparencia.

Con esta absolución, la icónica actriz de telenovelas cierra uno de los capítulos más difíciles de su carrera, recuperando su tranquilidad después de una batalla legal que manchó su trayectoria profesional.