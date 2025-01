Este miércoles en la noche, la casa de Gran Hermano vivió un momento inesperado que preocupó a todos los hermanitos participantes. La jugadora Andrea Lázaro, tomó la difícil decisión de abandonar la competencia tras sufrir intensos dolores de cabeza durante varios días, lo que generó gran angustia entre sus compañeros.

La noticia fue anunciada por Santiago del Moro al inicio del programa. El conductor dio paso a la hermana de Andrea, quien se encontraba en la tribuna, para que explicara la delicada situación médica de la participante. "Todo comenzó cuando se casó y se fue a Barcelona. En el parto descubrieron que tenía una malformación de Chiari. Fue operada allá, pero sufrió una mala praxis que derivó en un calvario de casi diez años. No querían volver a operarla porque los estudios salían bien, pero finalmente un médico se solidarizó con nosotros, la reabrió y descubrió que estaba mal operada, con una placa mal puesta en el cerebelo. Desde entonces, volvió a vivir, aunque también enfrenta tres aneurismas cerebrales", relató la hermana de Andrea.

Frente a este panorama Del Moro añadió: "Ella comenzó con fuertes dolores de cabeza y lo que siente ahora es miedo".

Antes de despedirse de la casa más famosa del país y de sus compañeros que no sabían nada, Andrea pasó por el confesionario, donde habló con el conductor y realizó su última nominación. "Estoy bien. Como decías, hay una alarma en mi cuerpo. Siento que no estoy al nivel de mis compañeros, me está costando mucho. Prueba del líder, prueba del súper… Todo me pesa", expresó con sinceridad. "Me duele pensar que puedo defraudarlos porque el dolor ya me supera. Si bien me dieron algo y mejoré, no quiero pa

Confirmación

Mientras Andrea se encontraba en el confesionario, Santiago les pidió atención a los demás participantes: "Hoy pasa algo muy importante dentro de la casa. Uno de ustedes se va, y se va por la puerta grande. Es una jugadora muy importante, que viene enfrentando un problema médico. Andrea se va ahora y lo va a anunciar ella misma", dijo.

Al salir del confesionario, Andrea fue recibida con abrazos y lágrimas por parte de sus compañeros, quienes no ocultaron su tristeza por la partida de la participante.

Un lugar para ocupar

Minutos después, Del Moro anunció que habrá un repechaje, lo que permitirá a uno de los eliminados regresar a la casa para ocupar el lugar de Andrea.

La partida de Andrea dejó una huella en la casa y entre los seguidores del reality, quienes destacan su valentía para enfrentar sus desafíos médicos mientras participaba en el programa.