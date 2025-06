Andrea Lázaro y sus polémicos comentarios transfóbicos

Luego de una serie de declaraciones transfóbicas publicadas en sus redes sociales contra su compañera de Gran Hermano, Luciana Martínez, la ex participante Andrea Lázaro anunció su decisión de desvincularse de los medios y de toda participación relacionada con el reality de Telefe.

La información fue confirmada por el periodista Agus Rey, de News Digitales, quien reveló que Lázaro no volverá al estudio de Gran Hermano para participar de los debates posteriores a su eliminación. Recordemos que Andrea fue eliminada el pasado lunes 2 de junio, junto a Sandra Priore.

En diálogo con ese medio, Lázaro explicó los motivos de su decisión: "Yo lo decidí porque primero quiero hacer mi descargo en mis redes. Si iba al debate no iba a tener el tiempo suficiente. Estoy muy cansada de los medios. Me parece una buena manera para retirarme y laburar por mi cuenta de lo mío", expresó.

La polémica: los dichos contra Luciana Martínez

La salida de Andrea Lázaro se dio en medio de un fuerte repudio por los comentarios que publicó en su cuenta de X (ex Twitter) contra Luciana Martínez, una de las participantes trans del ciclo. "Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada", escribió, junto a un video en el que ambas protagonizaban un momento de tensión en un juego propuesto por el programa.

Pero la agresión no terminó allí. En otros mensajes dirigidos a usuarios que cuestionaron sus dichos, Lázaro profundizó el tono discriminatorio: "Pero tengo vagina. ¡Jajaja! Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo" y "¿Qué vas a denunciar? ¿Que Luciana no tiene ovarios? ¡Jajajajaja! ¡Me muero!", fueron algunos de los comentarios que desataron una ola de críticas en redes sociales.

Disculpas públicas y retiro del medio

Ante el rechazo generalizado, Lázaro publicó un video en TikTok donde ofreció sus disculpas. "Pasaba por acá para pedir disculpas públicas. Voy a dar la cara. Acá estoy yo, siempre me caractericé por reconocer mis errores. Asumo las consecuencias", dijo en el inicio del clip.

En su descargo, expresó: "Pido disculpas públicas a Luciana, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que pudieron sentirse afectadas y ofendidas por el tuit que subí", y justificó su accionar diciendo que no fue un acto de transfobia sino un impulso: "No se trató de transfobia u homofobia, fue simplemente un impulso en el que quise darle un golpe bajo a una persona. En este caso fue Luciana, pero podría haber sido cualquiera. Estuvo pésimo, estuvo muy mal", admitió.

Aun así, Lázaro insistió en que su conflicto con Luciana era previo a su reingreso al reality, aunque no dio detalles claros. "Esperé que ella se acercara para pedirme disculpas, pero no sucedió", señaló.

Si bien en su video aseguró no haber atacado a otros participantes como Luz Tito o Tato, lo cierto es que las cámaras del programa registraron numerosos momentos en los que Lázaro se expresaba en tono despectivo sobre ambos dentro de la casa.

Con su desvinculación oficializada, Andrea Lázaro cierra así su paso mediático por Gran Hermano en medio de la polémica, dejando abierta la discusión sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los ex participantes en el debate social actual.