Andrés Gil y Cande Vetrano: reaparición pública y fotos juntos

Luego de semanas marcadas por rumores y versiones cruzadas tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, el actor Andrés Gil vuelve a recuperar la calma. Señalado como el “tercero en discordia” en esta historia, Gil eligió mostrarse públicamente junto a su pareja, Cande Vetrano, en las redes sociales.

En sus historias de Instagram compartió fotos de un paseo familiar con su hijo Pino y la actriz, disfrutando del sol en la zona portuaria. Aunque él etiquetó a Cande en la publicación donde aparecen los tres juntos, ella optó por no replicar esa imagen y subir solo retratos individuales, un gesto que no pasó inadvertido entre los seguidores.

Hace días, en diálogo con Intrusos (América), Gil se refirió por primera vez al tema: “Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo. Estoy tranquilo, sé cómo funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. La gente que me importa sabe cómo soy y está todo claro”.

Además, desmintió cualquier crisis con Vetrano: “Es todo falso, estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, en un momento muy lindo con nuestro hijo. Intentamos no leer y cuidar a nuestra familia”.

Con estas palabras y sus recientes posteos, el actor busca dejar atrás el escándalo y enfocarse en su presente familiar.

Visita a San Juan

Por si fuera poco, este 31 de agosto Andrés Gil llega a San Juan junto a Gimena Accardi para protagonizar “En otras palabras” bajo la dirección de Nico Vázquez.

La producción, protagonizada por Accardi y Gil, es la versión argentina de In Other Words, escrita originalmente por Matthew Seager y estrenada en 2017 en The Hope Theatre de Londres.