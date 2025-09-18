Andy Kusnetzoff lloró por los discapacitados en su programa de radio

Un simple pedido de ayuda al aire conmovió profundamente a Andy Kusnetzoff. Durante su programa radial, Perros de la calle, el conductor se quebró al escuchar la historia de un hombre sin trabajo que se acercó a la radio en busca de una oportunidad.

Leonardo, un "sacabollos" de autos, contó que a pesar de estar desempleado, su esposa lo mantiene a flote. Su historia, cargada de dignidad y esfuerzo, llevó al psicoanalista Gabriel Rolón a una profunda reflexión: "No es lo mismo un número que un ser humano". Rolón subrayó el peligro de las estadísticas, que deshumanizan a las personas y sus realidades, y recordó que cada número es, en realidad, una vida, una familia y un nombre.

La lucha de las familias por la Ley de Emergencia en Discapacidad

La situación de Leonardo llevó a Kusnetzoff a conectar la empatía con un tema que lo angustia: la lucha de las familias con miembros con discapacidad. Con la voz quebrada, el conductor se puso en el lugar de padres que "se desviven" para que sus hijos tengan una vida mejor.

Visiblemente conmovido, Andy lamentó la falta de empatía de algunos sectores que, según él, minimizan estas problemáticas. "Eso no es la grieta, eso no son ‘los kukas’", afirmó, defendiendo el valor de la educación y los hospitales públicos para las personas que más lo necesitan. El conductor continuó su monólogo, al borde de las lágrimas, describiendo la angustia de los padres de personas con discapacidad, que no solo luchan día a día, sino que también se preguntan cómo sobrevivirá su ser querido cuando ellos ya no estén.

La emoción fue tan fuerte que Andy no pudo seguir hablando. "Perdón, me angustié", se disculpó al aire, dejando un minuto de silencio que se sintió eterno y que resonó en el corazón de los oyentes.

Como era de esperar, las redes sociales se manifestaron a favor y en contra del conductor de radio con reproches memes y muestras de empatía.