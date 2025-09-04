Apps de citas y salidas nocturnas: la nueva vida de Evangelina Anderson

Hace algunas horas, en programa de espectáculos LAM volvió a instalar a Evangelina Anderson en el centro de la escena mediática al revelar detalles sobre su vida sentimental. Según informó Pepe Ochoa en el programa, la modelo estaría iniciando un romance con un joven llamado Franco: “Está chongueando con este chico y me dijo que la pasa bien. También me dijo: ‘Estoy recuperando el tiempo que perdí’”, aseguró el panelista, en alusión a la charla que mantuvo con ella.

Los rumores surgen poco después de que una amiga cercana de Anderson comentara que, tras más de 15 años de matrimonio con Martín Demichelis, la modelo se mostraba nuevamente abierta a las relaciones.

Al mismo tiempo, el nombre de Anderson volvió a vincularse con el de Wanda Nara, con quien en el pasado protagonizó fuertes enfrentamientos. Sin embargo, la relación entre ambas parece haberse encauzado en los últimos meses gracias a la amistad que unió a sus hijos: Bastian Demichelis y Valentino López, compañeros en las inferiores de River Plate, así como las niñas Lola y Emma Demichelis con Francesca e Isabella Icardi.

La señal más visible de este acercamiento se produjo el pasado 29 de agosto, cuando Anderson compartió en sus redes sociales la captura de una videollamada entre las niñas, acompañada del mensaje: “Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir todo el día juntas”. Wanda replicó la publicación en sus propias historias con un gesto afectuoso: “Las amo tanto… tan tiernas, inseparables”.

De esta manera, Evangelina Anderson no solo enfrenta versiones sobre un nuevo romance, sino que también sorprende con un vínculo renovado con Wanda Nara, quien hasta hace poco figuraba en la lista de sus enemigas mediáticas.